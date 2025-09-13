La gestion moteur ’sera plus’ cruciale en 2026 avec les nouvelles F1

La réglementation F1 de 2026 sera particulièrement complexe avec l’arrivée de l’aéro active, mais aussi des nouveaux moteurs qui obligeront à la gestion d’énergie. Max Verstappen confirme que le management de l’énergie sera l’une des clés de la saison prochaine.

"Oui, c’est certain" a confirmé Verstappen. "Certaines courses le seront un peu plus que d’autres. Mais c’est déjà le cas aujourd’hui. Il est certain que ce sera encore plus vrai l’année prochaine. Seul le temps nous dira si c’est une bonne ou une mauvaise chose."

Le directeur de la Scuderia Ferrari, Frédéric Vasseur, a quant à lui reconnu que l’incertitude est le maître mot en ce qui concerne la saison prochaine : "Personne ne peut prédire ce qui va se passer avec un tel changement de règlement."

"Personne en 2009 n’aurait pu deviner que Brawn GP serait quatre dixièmes devant tout le monde avec son double diffuseur. Et ils sont sortis de nulle part. Cette fois-ci, le changement de règlement est encore plus important. Tout change : le châssis, la transmission, le carburant, les pneus, les règlements sportifs. Vous pouvez faire la différence dans chacun de ces domaines."

"Nous sommes confrontés à un nouveau défi avec le moteur. Aujourd’hui, c’est la puissance qui compte. L’année prochaine, ce sera la maniabilité. Un moteur peut être performant à Monza, un autre à Monte-Carlo ou à Budapest. C’est presque comme avant, lorsque les turbos rivalisaient avec les moteurs à aspiration naturelle."

Ferrari devrait pouvoir réussir son prochain moteur, le Français n’étant pas inquiet quant à la capacité de son équipe à réagir. En revanche, il pense que le bloc propulseur ne sera pas décisif pour la victoire.

"Nous sommes doués pour réagir. C’est l’incertitude qui rend la saison prochaine si passionnante du point de vue des spectateurs. Imaginons que quelqu’un gagne une demi-seconde en utilisant mieux ses pneus ou en exploitant une faille dans le châssis. Il sera difficile de compenser cela avec un meilleur moteur."