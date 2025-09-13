Norris : Je remercierai Stella ’toute ma vie’ pour cette saison 2025

Lando Norris salue l’apport d’Andrea Stella à McLaren F1. Le pilote de l’équipe de Woking explique que les progrès de son team sont dus à son directeur, l’Italien Stella, qui était auparavant directeur sportif et a pris les rênes de l’équipe en 2023 après le départ d’Andreas Seidl.

Le Britannique loue les qualités de Stella à la tête de l’équipe, qui permettent à McLaren de progresser et de s’affirmer comme la meilleure équipe actuellement sur la grille de la Formule 1.

"J’ai eu plusieurs directeurs d’équipe différents au fil des ans, mais pour moi, je ne veux pas dire que je suis partial, mais je le suis, je crois sincèrement qu’Andrea est la personne la plus dynamique, la plus compréhensive et la plus authentique qui soit" a déclaré Norris.

"C’est le meilleur directeur d’équipe que l’on puisse avoir. Il est également l’un des trois seuls avec lesquels j’ai travaillé, mais je suis chez McLaren depuis de nombreuses années et j’ai vu beaucoup de changements se produire. Beaucoup de gens vont et viennent."

Selon Norris, c’est le nouveau leader qui change les capacités de McLaren, et il explique à quel point il est reconnaissant envers son directeur : "L’une des plus grandes différences aujourd’hui n’est pas que nous ayons changé toute l’équipe, qui est restée à 99 % la même qu’il y a trois ans."

"C’est plutôt la personne qui la dirige qui a changé, Andrea. C’est sa capacité à comprendre les gens, à les rassembler, à savoir comment ils fonctionnent, comment tirer le meilleur de chacun. Je pense qu’il comprend cela mieux que quiconque, que ce soit dans le monde de la course automobile ou ailleurs."

"Je pense qu’il est l’une des personnes les plus intelligentes dans ce domaine. C’est ce dont vous avez besoin pour diriger une équipe de plusieurs milliers de personnes : quelqu’un qui comprend comment tirer le meilleur parti de chaque individu et comment rassembler tout le monde en même temps."

"Je ne veux pas donner l’impression que je l’apprécie trop, mais pour moi, il y a beaucoup d’éléments importants dans notre succès, et j’en attribue une grande partie à Andrea. Je remercierai Andrea pour le reste de ma vie après la saison que nous avons eue cette année, car c’est en grande partie grâce à lui."

Et Norris de confirmer que McLaren distille des consignes de prudence entre lui et Oscar Piastri, mais se félicite d’être libre de faire la course contre son équipier, avec qui il entretient une bonne relation.

"Je pense qu’en tant que pilotes, nous voulons tous les deux que les choses ne soient pas trop strictes. Nous ne voulons pas qu’on nous dise de ne pas courir. Nous sommes ici en tant qu’individus pour courir et prouver qui est le plus performant."

"Il y a donc bien sûr eu des discussions, des analyses, et nous apportons des modifications à chaque course. Nous avons une bonne entente au sein de l’équipe. C’est ce qui s’est passé après Budapest : aucun changement majeur. Mais nous avons encore un championnat des constructeurs à remporter, et c’est notre priorité à ce stade."