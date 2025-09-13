Officiel : la FIA fait marche arrière et retire les deux points de pénalité de Sainz
Pour son accrochage avec Lawson à Zandvoort
Williams a obtenu gain de cause dans son recours en révision concernant la pénalité infligée à Carlos Sainz lors du Grand Prix des Pays-Bas, les commissaires de F1 ayant annulé une partie de sa sanction.
Sainz avait percuté Liam Lawson au virage 1 à Zandvoort, ce qui lui avait valu une pénalité de 10 secondes de temps en course, ainsi que deux points de pénalité sur sa superlicence.
Cependant, avant le Grand Prix d’Italie, Williams a déposé un recours en révision auprès des commissaires, leur demandant de présenter des « preuves significatives, pertinentes et nouvelles » qui n’étaient pas disponibles au moment de la décision initiale.
Le retard de la décision, intervenu près de deux semaines après la course, était dû à la nécessité de réunir à nouveau le collège des commissaires initial de Zandvoort. Les commissaires ont estimé que Williams avait effectivement présenté les preuves requises pour rouvrir l’affaire.
Il s’agissait d’images prises par une caméra à 360 degrés de Sainz et d’images tournées vers l’arrière de la voiture de Lawson, ainsi que du témoignage du pilote.
L’équipe n’ayant pas eu accès à ces images à ce moment-là, elles ont été considérées comme satisfaisant au seuil requis.
Lors de l’audience, Sainz a reconnu qu’il n’avait pas « strictement droit » à un espace extérieur conformément aux règles de course et de dépassement de la F1, et que la collision s’était produite parce qu’il n’était « pas préparé » à un survirage de Lawson en plein virage.
Les commissaires sportifs, après avoir réexaminé leur décision, ont convenu que l’incident était un incident de course dont aucun pilote n’était « pas entièrement ou principalement responsable ».
Par conséquent, les deux points de pénalité de Sainz ont été retirés de sa superlicence, mais les commissaires sportifs n’ont pas pu annuler la pénalité de temps qu’il avait purgée pendant la course, ce qui signifie que les résultats restent inchangés.
« Nous sommes reconnaissants aux commissaires d’avoir réexaminé la pénalité infligée à Carlos à Zandvoort et sommes heureux qu’ils aient désormais décidé qu’il n’était pas en faute et qu’il s’agissait d’un incident de course », a commenté Williams.
« Bien qu’il soit frustrant que notre course ait été compromise par la décision initiale, les erreurs font partie du sport automobile et nous continuerons à travailler de manière constructive avec la FIA pour améliorer les procédures de contrôle et revoir les règles de course pour l’avenir. »
