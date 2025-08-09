La FIA retire une pénalité en F1 de son catalogue de sanctions

Une bonne nouvelle pour les pilotes de F1, même si elle aura une portée toute relative pour la plupart d’entre eux : la FIA a décidé d’effacer une pénalité de son catalogue de sanctions sportives.

Concernant les pénalités sur les grilles de départ, il y avait une situation un peu amusante qui pouvait se produire, au cas où un pilote quitte temporairement la Formule 1.

Lorsqu’un pilote est pénalisé sur la grille pour la course suivante parce qu’il n’a pas pu servir cette pénalité lors du Grand Prix, ou qu’il a été sanctionné après la course par une telle pénalité, la sanction vaut jusqu’à ce qu’elle puisse être effectuée.

Mais sans date d’expiration, si un pilote n’effectue pas la course suivante (fin de saison ou remplacement par un autre) et qu’il fait son retour plusieurs années après, il doit tout de même servir sa pénalité à son retour.

C’est ce qui aurait pu arriver à Valtteri Bottas s’il effectue bien son retour chez Cadillac F1 en Australie en 2026. En effet, le Finlandais avait écopé d’une pénalité de cinq places au Grand Prix d’Abu Dhabi en 2024, son dernier Grand Prix avec Sauber et en tant que titulaire.

Mais la FIA a décidé de retirer ce type de pénalité "à vie". Le nouveau règlement sportif introduit des pénalités avec une date d’expiration de 12 mois ! Seules les pénalités sur les grilles de départ étaient a priori concernées.

Pour Bottas elle sera donc effacée à temps pour Melbourne. Mais si le Finlandais doit remplacer un pilote chez Mercedes F1, McLaren ou encore Williams lors des 10 dernières courses qui restent à la saison 2025, il aura bien sa pénalité de 5 places à servir car elle lui avait été attribuée le 8 décembre 2024. Le dernier Grand Prix de cette année se déroulera le 7 décembre.

L’autre cas, encore plus amusant, est celui de Jenson Button, qui aurait toujours eu une pénalité sur la grille à servir s’il venait à faire son retour en F1. Peu probable maintenant, mais le voici épargné par la FIA au cas où !