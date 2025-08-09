Quand Stella se moque de Norris et Piastri devant les employés de McLaren F1

La Formule 1 va prendre sa pause estivale officielle d’ici quelques heures, avec la plupart des usines qui ont choisi de fermer ce samedi ou ce dimanche pour 14 jours, de manière obligatoire.

Chez McLaren F1, cela a été l’occasion de rassembler tous les employés de Woking et d’adresser un discours de félicitations et de remerciements pour la superbe première demi-saison réalisée par la MCL39 conçue et produite au sein de cette usine.

Andrea Stella, le directeur de l’équipe a ainsi pris la parole en premier

"Nous pouvons non seulement dire que nous faisons partie de cette équipe incroyable, de ces résultats incroyables, mais aussi d’un moment qui restera à jamais dans l’histoire : cette 200e victoire," a confié Stella devant les employés rassemblés à quelques heures de la fermeture de l’usine.

"Nous avons tellement de chance d’avoir Lando et Oscar, ils incarnent nos valeurs. Et nous gardons toujours à l’esprit que l’intérêt de l’équipe dépasse chacun de nous, y compris nos pilotes. C’est le moment de remercier Lando et Oscar."

Puis il y a eu un moment très amusant, au moment où Lando Norris et Oscar Piastri ont dû prendre la parole ! Aucun des deux ne voulait prendre la parole en premier, ce qui a permis à Stella de glisser une jolie blague.

"C’est la première fois que l’un veut laisser passer l’autre. C’est la seule fois !"

Une remarque évidemment dirigée sur le duel, pour l’instant très propre, que les deux pilotes se livrent pour le titre.

C’est finalement le leader du championnat qui s’est lancé le premier.

"C’est vraiment remarquable, et encore une fois, merci beaucoup pour tout votre travail acharné. C’est grâce à chacun d’entre vous. Nous sommes les deux chanceux, ceux qui ont la chance de piloter le produit final en piste, et laissez-moi vous dire que gagner des courses et se battre pour la victoire, même si c’est parfois stressant, j’en suis sûr, et stressant pour vous qui nous regardez, c’est aussi très amusant. J’espère que nous pourrons continuer comme ça jusqu’à la fin de l’année, et pour de très nombreuses années à venir."

Norris a ensuite ajouté sobrement : "C’est un sentiment incroyable de pouvoir tous vous représenter, une équipe aussi formidable et incroyable. Alors oui, un grand merci, et on recommence après la pause estivale."