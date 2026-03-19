Que peut apprendre une équipe sans courir ? McLaren F1 n’est pas restée inactive pendant le Grand Prix

Privée de départ au Grand Prix de Chine, McLaren a vécu un week-end à part, aussi frustrant qu’instructif. Le forfait simultané de ses deux monoplaces avant même l’extinction des feux a laissé l’écurie britannique sans le moindre point à défendre en piste, une situation rarissime à ce niveau de compétition.

Pour Andrea Stella et ses pilotes, Lando Norris et Oscar Piastri, il a donc fallu composer avec un rôle inhabituel : celui de simples observateurs. Un rôle subi, loin des ambitions d’une équipe championne du monde en titre, mais que McLaren a tenté de transformer en opportunité d’apprentissage dans un contexte technique particulièrement exigeant.

Car au-delà de la déception immédiate liée à une double défaillance de la partie électrique du groupe propulseur Mercedes, ce contretemps a offert une occasion unique de prendre du recul sur la concurrence et sur les dynamiques de course. Dans une Formule 1 où chaque détail compte - gestion des pneumatiques, exploitation de l’énergie, stratégies de dépassement - observer une course depuis le muret des stands, sans pression opérationnelle, peut devenir une source précieuse d’enseignements.

C’est précisément cette approche qu’a adoptée McLaren, cherchant à capitaliser sur chaque information visible en piste pour nourrir sa progression future, alors même que l’équipe traverse un début de saison délicat.

Contraints de rester en retrait après leurs problèmes techniques, Norris et Piastri n’ont pas simplement quitté le circuit mentalement. Bien au contraire, l’équipe a structuré ce temps d’observation.

"Oui, c’est ce que nous avons fait, nous avons essayé d’apprendre," a expliqué Andrea Stella. "Les pilotes l’ont fait de manière indépendante au départ. Puis, pendant une partie de la course, nous avons regardé ensemble, Oscar, Lando et moi-même."

Loin d’être passive, cette observation s’est révélée particulièrement active et analytique. McLaren a passé au crible de nombreux paramètres clés de la course.

"Nous faisions des commentaires sur le comportement des pneus, notamment les pneus durs," a détaillé Stella. "Nous analysions aussi les caractéristiques des groupes propulseurs, le déroulement des courses, ce qui se passe lorsque l’on se bat avec une autre voiture, l’impact sur les temps au tour, ou encore la manière de reprendre l’avantage après un dépassement."

Autant d’éléments qui, selon l’Italien, peuvent être exploités au maximum même en dehors de la compétition directe.

"Ce sont autant d’enseignements que l’on peut maximiser en étant simple spectateur. Un spectateur qui est toutefois très qualifié, avec toutes les informations de fond nécessaires pour capitaliser dessus puisque nous avons les télémétries, les traces GPS, etc..."

Un exercice utile, même s’il reste loin de la situation idéale bien entendu...

"Cela nous donne au moins le sentiment de faire quelque chose d’utile, même si l’on se trouve dans une position où l’on ne voudrait jamais être, celle de spectateur plutôt que d’acteur."