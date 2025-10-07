Alonso s’en prend à la F1, Hamilton tacle l’Espagnol

Fernando Alonso s’en est pris à la Formule 1 après un week-end mouvementé à Singapour, où il s’est confronté en fin de course au comportement de Lewis Hamilton en piste et au sport lui-même dans sa couverture des évènements.

Le double champion du monde s’est emporté à la radio après que son "vieil ennemi" Hamilton, victime de problèmes de freins, ait coupé des virages et roulé lentement sur certaines parties du circuit.

"Je n’en crois pas mes yeux, putain," s’est-il exclamé à plusieurs reprises.

Il a appris après être parti du circuit que le pilote Ferrari n’avait pris que 5 secondes de pénalité pour cela. De quoi certes faire passer Alonso devant Hamilton au classement mais c’est "trop peu" selon l’Espagnol.

Il a accusé la FIA de faire preuve d’une indulgence constante envers son ancien coéquipier.

"Même si vous n’avez pas de freins, vous ne pouvez pas vraiment sortir de la piste, car nous devons tous rester sur la piste, avec ou sans freins. A vous d’adapter votre vitesse encore plus. Même s’il bénéficie toujours d’une certaine tolérance de la part de la FIA."

Hamilton a taclé son ancien équipier chez McLaren en réponse sur ses réseaux sociaux. Il a répondu, avec un certain humour, en publiant un meme sur Instagram et en écrivant qu’il avait affaire à Alonso depuis 18 ans.

Malgré la tension, les fans ont élu Alonso « Pilote du jour » pour sa remontée.

"C’est un miracle," a-t-il déclaré à propos de cette distinction, "car normalement, personne ne regarde nos courses. Parfois, nous partons en 20e position, nous terminons sixièmes, et le pilote du jour est généralement quelqu’un qui est parti en première position et qui termine troisième."

L’humeur du pilote de 44 ans s’est par contre stoppé lorsque les comptes officiels de la Formule 1 sur les réseaux sociaux ont publié l’un de ses messages radio : "Si vous me parlez à chaque tour, je déconnecterai la radio."

Alonso a répondu directement sur les réseaux sociaux, critiquant la couverture médiatique de la F1.

"La pole position m’étant assurée pour la diffusion de ma radio privée, il est temps d’affiner votre couverture principale et de faire vivre toute l’excitation de la piste aux fans !"

"Vamos !" a-t-il ajouté, critiquant clairement la FOM pour ne pas avoir diffusé sa bataille avec Hamilton en fin de course.