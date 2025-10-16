Verstappen se donne toujours 50% de chances d’être titré cette saison

A Austin aujourd’hui, lors de la journée médias du Grand Prix des Etats-Unis, Max Verstappen a continué à se donner une chance de 50/50 pour le titre mondial cette saison.

Le Néerlandais doit pour y parvenir réussir à dépasser au classement Lando Norris et Oscar Piastri dans la course au championnat 2025, Verstappen et son équipe Red Bull ayant connu un regain de forme lors des dernières épreuves.

Il y a quatre manches, Verstappen comptait 104 points de retard sur Piastri, mais ses victoires successives à Monza et Bakou et sa deuxième place à Singapour lui ont permis de revenir dans la course au titre. Il n’est plus qu’à 63 points de Piastri et à seulement 41 points de Norris, avec 174 points encore en jeu lors des six dernières manches, avec trois sprints rapportant 8 points chacun.

Interrogé sur ses chances avant le Grand Prix des États-Unis sur le Circuit des Amériques à Austin, qui comprend l’un de ces sprints, Verstappen a déclaré aujourd’hui : "Nous allons essayer, c’est certain. Les trois derniers week-ends ont été très bons, certains un peu meilleurs que d’autres."

"Je continue de penser qu’à Singapour, nous n’avons pas exploité tout le potentiel de la voiture, mais il faut tout analyser et essayer de faire mieux. C’est ce que nous allons tenter de faire ici."

"C’est un circuit formidable en termes de pilotage, mais un week-end sprint est toujours un peu mouvementé... Je suis impatient de voir ce que nous pouvons faire."

Quant à ses chances de remporter le championnat, Verstappen a répondu par une équation simple : "C’est 50/50. Soit vous gagnez, soit vous ne gagnez pas. C’est ce que j’avais déjà dit à Singapour, ça n’a pas vraiment changé. Je n’y pense pas vraiment."

Verstappen a expliqué aussi en quoi la Red Bull RB21 était différente après les récentes évolutions et modifications de réglages.

"La voiture est juste un peu plus équilibrée : elle ne survire pas de manière excessive, elle ne sousvire pas de manière excessive. Chaque week-end, on peaufine toujours les réglages, car rien n’est jamais parfait. Ces derniers temps, la voiture est un peu plus homogène."

"En même temps, il ne s’agit pas de croire ou non au titre, nous devons simplement être réalistes. Pendant la majeure partie de la saison, c’était clairement le cas, nous ne nous battions pas pour le championnat, mais nous avons récemment obtenu de bons résultats."

"Je sais que lorsque la voiture est capable d’être rapide et de se battre pour les premières places, je peux être là. C’est aussi simple que cela, je dirais."