Ricciardo fasciné par l’Indy 500 : ’Ça me fout une peur bleue’

Daniel Ricciardo a salué le niveau et le courage des pilotes d’IndyCar, allant jusqu’à reconnaître que les 500 Miles d’Indianapolis lui "foutent une peur bleue".

L’ancien pilote de Formule 1, désormais retraité des Grands Prix, a également balayé l’idée selon laquelle les pilotes de F1 se considéreraient au-dessus des autres disciplines du sport automobile.

Ricciardo a quitté la F1 après le Grand Prix de Singapour 2024, lorsque Racing Bulls avait décidé de le remplacer par Liam Lawson pour la fin de saison. Depuis, l’Australien a pris ses distances avec la compétition, tout en restant proche du sport automobile.

À l’approche de la 110e édition des 500 Miles d’Indianapolis, à laquelle il assistera en tant que spectateur, Ricciardo s’est exprimé dans le podcast Speed Street du pilote américain Conor Daly. Il y a notamment évoqué l’éternel débat autour de la Formule 1 et de son statut supposé de catégorie réunissant les meilleurs pilotes du monde.

"Il n’y a jamais eu de discussion du genre : ’Nous sommes les meilleurs, la F1 est au-dessus de tout, nous sommes ici et les autres là-bas’," a expliqué le vainqueur de huit Grands Prix.

Ricciardo reconnaît toutefois que la F1 représentait pour lui un rêve absolu lorsqu’il était enfant, notamment sous l’influence de son admiration pour Ayrton Senna.

"Quand j’étais gamin, évidemment, la F1 était l’endroit où je voulais être," a-t-il poursuivi. "J’étais fan de Senna et de tout ça en grandissant. Cela faisait partie de ce que je voulais accomplir."

Mais selon lui, atteindre le haut niveau permet surtout de mesurer la difficulté de toutes les formes de compétition automobile.

"Mais cela n’a jamais été une question de dire : ’Nous sommes ici et tous les autres sont là-bas’," a insisté Ricciardo. "Quand vous atteignez un certain niveau, vous comprenez surtout tout ce qu’implique la course automobile. Même le karting. Gagner une course de karting, c’est extrêmement difficile. Il y a tellement de choses qui entrent en jeu."

L’Australien assure ainsi n’avoir jamais ressenti de forme de supériorité de la part des pilotes de F1 vis-à-vis des autres catégories.

"Il n’y a clairement pas ce côté : ’Nous sommes plus cool que vous’," a-t-il ajouté. "En tout cas, je ne l’ai jamais vécu. Je pense qu’au fond, nous aimons tous simplement la course automobile."

Ricciardo s’est ensuite attardé sur les spécificités de l’IndyCar, et particulièrement des ovales américains, qu’il considère très différents en termes de demande par rapport aux monoplaces de F1 à fort appui aérodynamique.

"Vous pratiquez une discipline très différente, surtout évidemment sur les ovales comparé aux circuits permanents sur lesquels nous roulons avec énormément d’appui aérodynamique," a-t-il expliqué. "Mais ce que vous faites est différent."

Et cette différence inspire autant l’admiration que la crainte à l’ancien pilote Red Bull et McLaren.

"Je le dis depuis des années : ce que vous faites, ça me fout une peur bleue," a reconnu Ricciardo. "Mais c’est absolument génial."

Depuis son départ de la F1, Ricciardo a souvent expliqué qu’il avait besoin de prendre du recul avec la compétition afin de mieux se redécouvrir en dehors de son identité de pilote.

Il semble aujourd’hui retrouver un équilibre personnel plus apaisé, au point de se réjouir de vivre les 500 Miles d’Indianapolis comme un simple passionné.

"Je crois que je n’ai jamais été aussi impatient d’aller voir une course en tant que fan depuis mon enfance," a-t-il confié.

L’Australien a également comparé cette attente à sa découverte des 24 Heures de Daytona l’an dernier.

"Je suis allé à Daytona pour la première fois à la fin de l’année dernière," a-t-il raconté. "J’ai regardé cette course toute ma vie et je savais que les banking seraient impressionnants."

"Je me suis dit que... disons que certaines choses, il faut simplement les voir de ses propres yeux. Et je pense que c’est exactement ce que je ressens avec l’Indy 500."

Même après toute une vie passée dans les paddocks du monde entier, Ricciardo s’attend encore à être surpris par l’atmosphère de l’épreuve mythique américaine.

"J’ai une idée de ce que cela va être. J’ai vécu dans le monde de la course toute ma vie, mais il y aura quand même des choses qui vont totalement m’époustoufler, voire me souffler."