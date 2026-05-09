Cadillac F1 reste patiente et veut croire à sa progression malgré les difficultés

Cadillac continue de traverser une première saison logiquement compliquée en Formule 1, mais l’écurie américaine assure rester pleinement convaincue d’être sur la bonne trajectoire malgré le rythme très moyen de sa première monoplace et, en conséquence, l’absence du moindre point au championnat.

Le Grand Prix de Miami représentait une étape symbolique pour la nouvelle équipe américaine, puisqu’il s’agissait de sa première course à domicile depuis la validation officielle de son arrivée en F1 par la FIA et la FOM il y a un peu plus d’un an, mettant un terme au long bras de fer politique lié au projet né sous le pavillon Andretti Global.

Présent en Floride, le président de General Motors, Mark Reuss, n’a pas caché son émotion devant les progrès accomplis en si peu de temps.

"Un an plus tard, nous avons une voiture, quelques courses derrière nous et l’équipe fonctionne," a-t-il déclaré.

"Je ne pourrais pas être plus fier. C’est vraiment un moment chargé d’émotion."

L’ancien pilote de F1 David Coulthard a lui aussi salué la rapidité avec laquelle Cadillac a réussi à construire son projet malgré le contexte complexe du changement réglementaire de 2026.

"Bravo à Cadillac," a-t-il lancé. "Ils ont pratiquement fait émerger une équipe complète de Formule 1 en pleine révolution réglementaire."

La réalité sportive de cette première campagne reste toutefois délicate. Cadillac et Aston Martin-Honda, en grande difficulté depuis le début de saison, sont les deux seules équipes qui n’ont toujours pas inscrit le moindre point en 2026.

Malgré cela, ni Valtteri Bottas ni Sergio Pérez ne semblent particulièrement alarmés par la situation.

"Non, il n’y a pas de frustration, je savais dans quoi je m’engageais," a assuré Bottas. "Je savais qu’il y aurait des moments difficiles."

Le vainqueur de dix Grands Prix estime néanmoins que les progrès réalisés en interne sont bien réels, même s’ils ne sont pas encore totalement visibles dans les résultats.

"Nous progressons dans certains domaines qui ne sautent pas immédiatement aux yeux," a-t-il poursuivi.

"Je pense que nos évolutions ont fonctionné. Tout n’est pas encore comme cela devrait l’être, mais dans l’ensemble nous avançons dans la bonne direction."

Sergio Pérez partage cette analyse et considérait que la gestion des pneumatiques constitue actuellement la principale faiblesse de Cadillac.

"Je pense que notre équipe évolue dans la bonne direction et que nous sommes capables de rester au niveau du milieu de grille," a estimé le Mexicain.

"Il est important de continuer à progresser dans tous les domaines lors des prochains week-ends."

Mark Reuss estime que le recrutement de ces deux pilotes aussi expérimentés que Bottas et Pérez représente déjà un atout majeur dans la construction du projet Cadillac.

"C’est extrêmement important," a-t-il expliqué.

"Il faut à la fois l’aspect humain et toute la partie simulation mathématique pour amener de nouveaux packages d’évolutions sur la voiture à chaque week-end de course."

"Nous comptons donc énormément sur Checo et Valtteri pour nous apporter leur expérience, en particulier sur des circuits où nous n’avions jamais roulé auparavant dans d’autres catégories, comme Miami."