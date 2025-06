Des pilotes de F1 saluent la victoire ’très spéciale’ de Kubica au Mans

Robert Kubica a ajouté un chapitre de plus à son improbable carrière, mais c’est certainement le plus beau. Victime d’un accident il y a 14 ans qui a failli lui coûter la vie, le Polonais a remporté les 24 Heures du Mans aux côtés de Yifei Ye et Phil Hanson dans la Ferrari 499P semi-officielle d’AF Corse.

Après avoir remporté un Grand Prix de F1 au Canada en 2008, Kubica avait dû mettre un terme à sa carrière après un accident en rallye qui l’avait laissé lourdement handicapé. A force de détermination, il est revenu en rallye, où il est devenu champion du monde en WRC2.

Par la suite, il a repris la compétition sur circuit et a fait son retour en Formule 1 en 2019 chez Williams, avant de passer plusieurs années comme réserviste. Arrivé au Mans en 2021, il avait failli gagner en catégorie LMP2 mais avait abandonné en fin de course. Il a désormais pris toutes les revanches possibles en une seule victoire.

"Tout le monde a fait du bon travail" s’est réjoui Kubica, qui a aidé les Ferrari officielles avant de jouer son propre jeu puisque lui et ses équipiers dominaient la course. "Nous avons été rapides et forts, et nous n’avons commis que quelques erreurs. Je n’étais pas censé faire cinq relais à la fin, mais j’ai réussi à tout contrôler et à ramener la voiture à bon port."

"Je suis heureux pour Ferrari ; gagner trois années de suite avec trois équipes et voitures différentes est incroyable. Pour l’instant, c’est un mélange de fatigue et d’adrénaline et j’ai juste hâte de me reposer un peu et d’en profiter. C’est un jour très spécial et c’est émouvant, car je ne m’attendais pas à cette victoire."

"Lorsque je suis venu pour la première fois au Mans en 2021, je me suis senti comme un petit enfant découvrant de nouveaux événements, de nouvelles courses, quelque chose qui m’a donné une sensation agréable comme lorsque je faisais du karting il y a de nombreuses années. Alors j’ai su que mon objectif, mon but était d’essayer un jour de gagner."

Kubica garde une cote de popularité très élevée, notamment par son parcours hors du commun, et ses pairs ne l’ont pas oublié. "Bravo Robert", a posté Fernando Alonso, qu’il a affronté en Formule 1 et qui était l’un des pilotes dont il était le plus proche.

George Russell, qui était l’équipier de Kubica lors de son retour en Formule 1 en 2019, l’a salué sur les réseaux sociaux : "Félicitations mon pote pour ta victoire au Mans, je suis tellement content pour toi !"

Frédéric Vasseur, qui avait accompagné le Polonais en formules de promotion et l’avait engagé chez Alfa Romeo comme réserviste, s’est félicité de ce triomphe : "J’ai une relation étroite avec Robert, il est resté avec moi quelques années chez Alfa Romeo et auparavant en Formule Renault. Pour moi, c’est un extra-terrestre, ce qu’il fait est géant."

"Gagner au Mans dans cette situation et être le leader de la voiture, de l’équipe, c’est quelque chose que je ne peux pas imaginer. Je suis très, très heureux pour Robert. Il a eu une carrière chaotique dans le sport automobile, et quand vous voyez le niveau d’effort qu’il a mis dans sa carrière, je suis très, très heureux pour lui d’avoir ce genre de résultat aujourd’hui."