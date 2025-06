Avant-première du film F1 : Verstappen toujours absent, une grande soirée à New York

La Formule 1 s’était donnée rendez-vous hier soir à New York pour l’avant-première du film F1 avec Brad Pitt.

Bien que de nombreux pilotes, tous sauf Max Verstappen, aient déjà vu ce film lors d’une projection spéciale avant le Grand Prix de Monaco, ce lundi marquait l’avant-première mondiale du film.

Profitant de la présence du sport au Canada ce week-end, la majorité des pilotes de F1, ainsi que les directeurs d’écurie, étaient présents à New York, à une exception notable près.

Max Verstappen n’était en effet pas là. Il veut rentrer voir sa famille mais il a aussi du GT3 prévu à Spa-Francorchamps.

"Je rentre chez moi pour retrouver ma fille. Est-ce que je regarderai ce film plus tard ? Peut-être que oui."

"Si ça me convient ou si quelqu’un d’autre veut le voir, ça ne me pose aucun problème. Et peut-être serai-je agréablement surpris."

"J’espère sincèrement que ce sera un bon film, un succès, et qu’il aura un impact positif sur la Formule 1."

"Mais il ne faut pas me forcer à aller quelque part, car ce n’est pas tout à fait comme ça que ça devrait être."

Présent à la cérémonie, Carlos Sainz a prévenu les « purs fans de F1 » car il s’agit avant tout d’un « film hollywoodien ».

Partageant ses impressions sur le tapis rouge, le pilote Williams a déclaré : "Il y en a pour tous les goûts, c’est sûr."

"Je dirais simplement aux purs fans de F1 : soyez ouverts aux films hollywoodiens."

"Pour tous les nouveaux fans, c’est bien notre sport."

Lors de l’avant-première, on a pu observer les pilotes présents interagir beaucoup avec les acteurs du film (Brad Pitt, Damson Idris et Javier Bardem notamment) ainsi que Tim Cook, le PDG d’Apple, qui a participé au financement du film.

Hamilton était aussi au centre de l’attention et davantage présent avec l’équipe du film, puisqu’il a joué un rôle essentiel en tant que garant de l’authenticité, producteur et consultant.

Le compositeur Hans Zimmer, qui a composé la musique originale du film, était aussi présent.

"Étant Européen, je connaissais probablement mieux le sujet de la F1, car cela faisait partie de notre culture."

"Puis, quelques années plus tard, j’ai rencontré Lewis et nous avons commencé à discuter. Et lorsque ce film a vu le jour, j’ai vraiment commencé à parler à Lewis, donc, vous savez, curieusement, une grande partie de mon inspiration et de ce que je faisais venait de Lewis."

"Je tiens juste à lui rendre hommage, c’était comme s’il était toujours assis à mes côtés pendant que j’écrivais les partitions."