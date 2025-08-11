La F1 ’rejette totalement’ l’idée d’une BoP comme en WEC

La F1 n’adoptera pas de BoP, la fameuse Balance of Performance qui fait débat en WEC mais permet de resserrer les performances entre les constructeurs en Hypercar comme en GT.

Nikolas Tombazis, ingénieur chargé de la technique en Formule 1 et directeur monoplace FIA, explique pourquoi ça n’arrivera pas, alors que les règles de 2026 pourraient voir une équipe prendre nettement le large sur les autres pour plusieurs années.

L’an prochain la F1 change ses châssis et ses moteurs hybrides, une révolution qui devrait bouleverser une hiérarchie qui est aujourd’hui très serrée.

"Nous rejetons totalement et fermement toute forme de commentaire selon lequel il pourrait y avoir une BoP ou quelque chose de ce genre. Ce n’est absolument pas le cas" a déclaré Tombazis.

"Une BoP utilisée dans d’autres catégories - et je ne dis pas cela de manière désobligeante - tente en fait d’égaliser les performances des voitures et de rendre artificiellement certaines voitures plus rapides qu’elles ne le sont naturellement ou qu’elles ne le sont par rapport à d’autres voitures."

"Dans certaines catégories, c’est nécessaire, parce que les voitures sont basées sur des voitures GT ou autres, et qu’elles peuvent être intrinsèquement plus rapides ou plus lentes simplement en raison des conditions liées à leur utilisation de la route ou autre."

"Il est clair qu’il serait ridicule d’organiser une course si l’on savait que trois voitures d’un constructeur particulier seraient toujours plus rapides de trois secondes au tour, simplement en raison de la conception de leur voiture de route, et que l’histoire s’arrêterait là. Il y a donc une bonne raison pour la BoP dans certaines catégories ou certaines épreuves, comme Le Mans. Ce n’est pas le cas en F1."

Il explique pourquoi ça n’est pas compatible : "En F1, on accumule un avantage de connaissances au fil des années. Cet avantage se maintient d’année en année et, avec une limitation des coûts, il n’est pas facile pour quelqu’un qui est en retard de dépenser pour se sortir du problème."

"Pour moi, l’analogie est la suivante : vous et moi courons un marathon ensemble. Disons que vous êtes plus rapide que moi de 20 minutes, que vous me battez et que vous terminez le marathon avec 20 minutes d’avance sur moi."

"Ce qui se passe en F1, c’est que lors de notre prochain marathon, vous partez avec 20 minutes d’avance sur moi, et vous finissez avec 40 minutes d’avance la fois suivante. Il ne me suffit donc pas de comparer vos performances sur un marathon. Je dois en quelque sorte en faire plus pour vous rattraper, et c’est parce qu’il y a une accumulation."

Pour ce qui est du plafond budgétaire et des handicaps de développement, Tombazis ne les voit pas comme un avantage injuste comme une BoP : "Il y a des gens qui sont dans le sport depuis toujours et qui ont accumulé une infrastructure, des connaissances, etc."

"Il y a aussi des gens plus récents qui n’ont peut-être pas tout cela. Certaines de ces dispositions, qui existent un peu du côté de la soufflerie et qui existeront aussi du côté du moteur, tentent de créer cette capacité [de rattrapage] et ainsi de suite."

"Il n’y aura jamais de situation où ils donneront un avantage injuste à quelqu’un. Il s’agit simplement d’essayer d’atténuer ce qui est peut-être un avantage accumulé ou même un désavantage injuste. Il faut être prudent avec ces mots. Mais il est clair que je n’accepterais jamais une telle situation en tant que BoP."