Bottas raconte l’envers du rôle de réserviste : ’regarder les autres n’est pas simple’

Après une saison 2025 passée en retrait des grilles de départ, Valtteri Bottas a levé le voile sur une réalité souvent sous-estimée en Formule 1 : la difficulté mentale du rôle de pilote de réserve. Une expérience qu’il a vécue chez Mercedes, en soutien de George Russell et Kimi Antonelli, après avoir perdu son baquet titulaire chez Sauber fin 2024.

Désormais engagé avec Cadillac, le Finlandais est revenu sur cette période délicate, marquée par l’absence de compétition directe. Une situation qu’il partage avec Zhou Guanyu, aujourd’hui pilote de réserve dans la structure américaine, et qui avait lui-même évoqué la difficulté de soutenir Charles Leclerc et Lewis Hamilton chez Ferrari.

"Ce n’est pas un rôle facile, absolument. Surtout quand on a été pilote en Formule 1, puis qu’on devient pilote de réserve, et encore plus si l’on a toujours la motivation de courir ; regarder les autres n’est pas simple."

Malgré cette frustration, le Finlandais estime avoir fait le bon choix en restant actif au sein du paddock.

"Dans ce sport, c’est toujours une bonne chose de rester impliqué, et j’ai eu une excellente opportunité l’an dernier de rester dans une bonne équipe, avec un bon programme sur toute la saison."

"Au final, c’était la bonne chose à faire pour moi. Mais oui, c’est difficile quand on a couru, puis qu’on s’arrête : ce n’est plus pareil, et c’est un défi."

Contrairement à son équipier Sergio Pérez, qui avait totalement quitté la Formule 1 après son départ de Red Bull Racing fin 2024, Bottas est resté immergé dans l’environnement de la discipline. Un choix qui s’est révélé payant au moment de préparer son retour.

Sans répondre directement aux critiques de Mario Andretti, qui avait jugé ses pilotes "rouillés" à leur retour, Bottas met en avant les bénéfices de son année de réserviste.

"Ce qui a été positif pour moi l’an dernier, c’est que je devais rester prêt à monter dans la voiture à tout moment, donc je n’ai pas eu l’impression d’avoir beaucoup de retard à rattraper pendant l’hiver."

"J’ai simplement mis un peu plus l’accent sur le travail à la salle plutôt qu’uniquement sur le vélo, mais rien de fondamentalement nouveau ou différent par rapport à ce que j’ai fait par le passé."

Le Finlandais souligne également une évolution intéressante du pilotage avec la génération actuelle de monoplaces.

"J’ai donc dû travailler un peu plus ma gym mais je me sens bien dans la voiture. J’ai l’impression que ces voitures sont aussi physiquement un peu moins exigeantes qu’avant, du moins pour l’instant, avec moins d’appui."

"Mais encore une fois, les voitures vont évoluer. Elles vont devenir plus rapides quand on saura tous mieux maitriser l’énergie, donc ce sera de plus en plus exigeant."