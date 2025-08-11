Des grilles inversées : La F1 envisage des modifications audacieuses pour le Sprint

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a révélé son intention de proposer des changements audacieux pour les week-ends de courses Sprint, notamment la possibilité de grilles inversées et l’augmentation de leur nombre dans une saison.

Le concept Sprint a été conçu lors de la saison 2021, avec des courses courtes se déroulant le samedi, comme lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de cette année-là.

Depuis, d’autres courses sprint ont été ajoutées au calendrier. Six sont prévues cette saison, dont quatre ont déjà eu lieu.

Bien que les courses sprint soient monnaie courante en sport automobile, elles ont suscité des controverses compte tenu de leur inadéquation avec les traditions de la F1.

Mais Domenicali ne semble pas se laisser décourager par les sceptiques, ayant désormais évoqué l’idée d’une augmentation du nombre de courses courtes ainsi que la perspective intrigante d’une inversion de l’ordre de la grille.

"Je pense qu’il existe des possibilités d’étendre deux aspects, dont nous devons discuter avec les pilotes, les équipes et, bien sûr, la FIA," a déclaré l’Italien à The Race.

"Peut-on appliquer un format Sprint à davantage de courses ? Est-ce la bonne formule pour avoir la possibilité d’une grille inversée, comme c’est le cas en F2 et F3 ? Ce sont des points en discussion."

"Je pense que nous progressons vers la maturité nécessaire pour garantir que ce point sera abordé sérieusement avec les équipes."

"La volonté de progresser dans cette direction est clairement en hausse, et je suis donc prêt à présenter et à discuter non seulement de nouveaux sprints… mais aussi de nouveaux formats et de nouvelles idées."

Domenicali insiste sur le fait que les Sprints en F1 sont là pour durer. Il est toutefois ouvert au dialogue sur la manière de raviver l’intérêt pour les Sprints, estimant qu’il est essentiel de tenir compte de l’avis des fans de F1 concernant d’éventuelles grilles inversées.

"Nous sommes ouverts à cette idée car je pense que c’est la bonne chose à faire : écouter nos fans, essayer de créer quelque chose et ne pas craindre de commettre des erreurs. Celui qui croit qu’il ne faut pas faire d’erreurs ne fait rien de nouveau."

"Le Sprint, quel que soit le format approprié, nous devons en avoir. Ce sera l’avenir."

Interrogé sur la possibilité d’organiser des sprints à chaque manche, comme en MotoGP, Domenicali a laissé entendre que davantage pourrait se produire, mais a admis que 24 pourrait être un pas de trop.

"Je ne dis pas non, mais je pense qu’entre les six actuels et 24 possibles au total, il y a une marge d’ajustement."

Pas d’augmentation du calendrier F1 en vue

Domenicali reste par contre toujours assez ferme sur sa position de ne pas étendre le calendrier de la F1 à plus de 24 courses par an. C’est une position qu’il a adoptée depuis deux ans maintenant et rien ne semble devoir bouleverser cela.

"Aujourd’hui, le nombre de partenaires, non seulement pout nous, mais aussi les équipes, témoigne de la valeur de la plateforme."

"Quand je parle de valeur, je reviens au fait qu’elle est adaptée à l’offre commerciale. Si elle ne l’était pas, elle ne serait pas aussi populaire."

"C’est pourquoi je pense que 24 est le chiffre idéal, viable d’un point de vue commercial. N’oubliez pas un point important, je crois. Nous vivons dans un monde où le contenu est essentiel pour être attractif et pertinent."

"Nous n’avons que 24 courses. Le football américain compte 70 matchs. Le baseball, 165 matchs, diffusés quotidiennement à la télévision. Générer du contenu attractif avec seulement, je dirais, 24 courses est donc un défi colossal."