Verstappen retrouve le ’pilotage pur’ en GT3 selon son équipier

Alors qu’il continue d’afficher une certaine frustration vis-à-vis des monoplaces actuelles de Formule 1, Max Verstappen trouvera ce week-end un terrain d’expression bien différent aux 24 Heures du Nürburgring. Engagé sur la mythique Nordschleife aux côtés de Dani Juncadella, Jules Gounon et Lucas Auer, le quadruple champion du monde semble retrouver dans le GT3 une philosophie de pilotage plus instinctive et plus directe, loin des contraintes qui irritent de plus en plus plusieurs pilotes du plateau F1 actuel.

Le coéquipier de Verstappen au Nürburgring, Dani Juncadella, a expliqué comprendre parfaitement les critiques formulées ces derniers mois par le Néerlandais à l’encontre des F1 de la réglementation actuelle. Depuis le début de saison, Verstappen n’a en effet pas caché son agacement vis-à-vis du comportement des monoplaces 2026, estimant que leur manière d’extraire la performance allait à l’encontre de son instinct naturel de pilote.

Le pilote de 28 ans roulera sur une Mercedes AMG GT3, une toute autre machine ce week-end à l’occasion des 24 Heures du Nürburgring, où il partagera le volant avec Juncadella, Jules Gounon et Lucas Auer.

Interrogé par Motorsport-Total, Juncadella estime que les difficultés ressenties par Verstappen en F1 proviennent principalement du fait que les voitures actuelles limitent sa capacité à agir directement sur leur comportement.

"Je peux le comprendre," a déclaré l’Espagnol. "Il aime être maître de la situation, cela fait partie de sa personnalité."

"Il veut comprendre pourquoi les choses arrivent et comment il peut les influencer."

Selon Juncadella, c’est précisément cette perte de contrôle qui nourrit la frustration du quadruple champion du monde.

"Il a l’impression de ne pas avoir les outils pour influencer sa performance. Et je pense que c’est exactement ce qui le frustre."

Le pilote espagnol souligne toutefois que ce ressenti ne concerne pas uniquement Verstappen, plusieurs pilotes partageant progressivement la même analyse des règlements actuels.

"Oui, cela vaut aussi pour les autres pilotes. De plus en plus d’entre eux arrivent à la même conclusion et ne prennent plus vraiment de plaisir, même si les choses se sont améliorées à Miami et que la F1 commence à prendre des décisions pour améliorer le ressenti des pilotes."

La course de Verstappen au Nürburgring ce week-end constituera déjà sa troisième apparition de l’année sur le célèbre tracé allemand, preuve de son attrait grandissant pour l’endurance et les GT3.

Pour Juncadella, cet engouement s’explique par le caractère beaucoup plus brut et instinctif de cette discipline, qui rappellerait au Néerlandais les sensations du karting.

"Je pense que c’est pour cela que Max aime autant le GT3, parce que c’est pur," a-t-il expliqué. "Je ne dis pas que la Formule 1 ne l’est pas. Mais ici, vous appuyez sur l’accélérateur et la voiture bondit immédiatement."

"Pas de mauvaises surprises désagréables. Vous accélérez, la voiture accélère."

"Cela ressemble à nouveau au karting, comme à l’époque. Juste du pilotage pur, roue contre roue, avec un peu de contact de temps en temps. Il adore ça."