La F1 est toujours ’un sport dangereux’ mais les pilotes ont ’évolué’

David Coulthard a comparé les pilotes actuels en F1 avec ceux qui couraient quand il a fait ses débuts en catégorie reine, au milieu des années 90, chez Williams F1. Selon lui, leur approche a changé, mais pas le sport lui-même.

Il prend pour exemple la capacité qu’avaient les pilotes à rouler dans des conditions dangereuses à l’époque, et la manière dont la perception d’un danger pourtant encore présent a changé en 30 ans.

"Ma génération, nous courions dans toutes les conditions météorologiques. On ne voyait rien, mais on continuait jusqu’à ce qu’on percute quelque chose. Aujourd’hui, le monde a évolué de telle sorte que les courses ne démarrent pas parce qu’il y a trop d’eau" a expliqué Coulthard lors du podcast Up To Speed.

L’Ecossais a fait ses débuts en F1 en 1994 chez Williams. Il occupait le poste de pilote d’essai pour l’écurie depuis 1993 et a été titularisé après le décès d’Ayrton Senna lors du Grand Prix de Saint-Marin en 1994.

Après une saison complète pour l’écurie en 1995, Coulthard a ensuite signé chez McLaren à partir de 1996, avant de rejoindre Red Bull en 2005 et de prendre sa retraite en 2008, ce qui lui a permis de voir la Formule 1 évoluer.

"J’ai vécu une époque très dangereuse. J’ai vécu une période où mon opportunité s’est présentée parce que le plus grand pilote de cette génération a été tué. Disons donc que je pense que nous avions une réelle conscience de ce que cela signifiait si, d’une part, on ne se crashait pas, et d’autre part, si on avait la chance d’être en position de gagner."

"On a un peu l’impression, et là, je m’aventure sur un terrain délicat... on a un peu l’impression que tout le monde pense que son heure viendra pour gagner un championnat. Rien ne garantit que votre heure viendra. C’est toujours un sport dangereux. C’est toujours dicté par la technologie, mais je pense que nous avons supprimé certains éléments de la colère, de la soif, du combat."

"Les pilotes semblent tous très bien s’entendre, ils voyagent tous ensemble, et ils comparent tous leurs voitures ’regarde ma Ferrari, regarde ma Lamborghini’. Une partie de cela est peut-être due au fait que les réseaux sociaux font qu’il leur est impossible de profiter de leur vie en public, car il y a toujours quelqu’un avec un smartphone."