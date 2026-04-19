Verstappen trahi par sa mécanique, la victoire s’envole au Nürburgring

Les espoirs de victoire de Max Verstappen lors de la NLS5 ont été réduits à néant après un problème technique ayant contraint la Mercedes n°3 à un long passage au stand, au terme d’une course marquée par des circonstances particulières sur la Nordschleife.

Le quadruple champion du monde de Formule 1 faisait son retour au Nürburgring ce week-end pour disputer les manches NLS4 et NLS5, dans le cadre de sa préparation aux 24 Heures du Nürburgring. Absent lors de la NLS3, en raison de l’engagement de la voiture engagée par le Team Verstappen en GT World Challenge Europe au Castellet, le Néerlandais retrouvait le volant de la Mercedes GT3 exploitée par Winward, aux côtés de Lucas Auer.

Le week-end avait toutefois débuté de manière dramatique, avec l’annulation de la NLS4 après un accident impliquant sept voitures ayant coûté la vie au pilote expérimenté Juha Miettinen. Aujourd’hui, la NLS5 s’est tenue comme prévu, précédée d’une minute de silence sur la grille en hommage au pilote disparu.

Sur le plan sportif, la Mercedes n°3 s’élançait depuis la cinquième place, une qualification signée par Auer. C’est cependant Verstappen qui prenait le départ, affichant immédiatement un rythme élevé. Rapidement quatrième, il se hissait en tête dans la première heure de course, avant d’effectuer son premier arrêt au stand.

Resté au volant pour un second relais, Verstappen creusait l’écart jusqu’à environ 30 secondes. Mais à peine 38 minutes après son premier arrêt, sa progression était brutalement stoppée : la Mercedes regagnait les stands pour une intervention imprévue.

Rentrée dans le garage, la voiture faisait l’objet de réparations sur sa partie avant. Le Néerlandais expliquera ensuite avoir ressenti des vibrations durant son second relais, conséquence probable de dommages sur le splitter, dont l’origine exacte reste inconnue.

"Au deuxième tour de mon deuxième relais, j’ai soudainement ressenti de fortes vibrations. Puis, le splitter s’est mis à vibrer violemment. À ce moment-là, j’ai compris qu’il s’était cassé. C’était tout."

"Je n’ai touché personne, donc je ne sais pas comment c’est arrivé. Il faut qu’on trouve exactement où ça a dérapé. Il y a d’autres Mercedes en compétition et tout se passe bien de leur côté. J’espère qu’on pourra régler le problème."

Pendant son relais, Verstappen s’est livré à une lutte acharnée avec Christopher Haase, qu’il a qualifiée "d’assez intense".

"J’ai réussi à bien gérer mes relais, malgré un trafic parfois dense. C’était assez intense, notamment face aux autres GT3. De ce côté-là, tout s’est très bien passé. La voiture était performante, donc je suis content."

"Nous nous sommes préparés au mieux pour les 24 Heures. Je n’ai simplement pas conduit de nuit, c’est tout. J’ai conduit sous la pluie, j’ai fait des départs et j’ai pris le départ de différentes positions sur le sec. C’est tout ce qu’on peut faire, je suppose."

Immobilisée près d’une demi-heure, la Mercedes n°3 voyait s’envoler toute chance de victoire pour Verstappen, qui visait un deuxième succès en NLS cette saison. Une fois réparée, la voiture reprenait la piste avec Auer pour les deux dernières heures, sans pouvoir remonter au-delà de la 21e place dans la catégorie GT3.

La victoire est revenue à la BMW n°16 du team Rowe Racing, pilotée par Max Hesse, Jordan Pepper et Kelvin van der Linde.

Ce nouvel épisode malheureux constitue un deuxième coup dur pour Verstappen en NLS cette saison. Lors de la NLS2, la victoire de l’équipage de la Mercedes n°3 avait déjà été retirée en raison d’une infraction liée à l’utilisation des pneumatiques.