La F1 de 2026 jugée ’trop complexe et artificielle’ par Carlos Sainz Sr

Les nouvelles règles techniques introduites en Formule 1 pour la saison 2026 continuent de susciter de vifs débats après la première manche disputée à Melbourne. Alors que certains saluent un spectacle plus animé et un nombre accru de dépassements, les critiques se multiplient dans le paddock et autour de la discipline. Dernière voix en date à s’exprimer : Carlos Sainz Sr, double champion du monde des rallyes et père du pilote Carlos Sainz, qui estime que ces nouvelles monoplaces ont profondément transformé l’ADN de la catégorie reine.

Interrogé par le média espagnol El Confidencial au sujet du Grand Prix d’Australie, Carlos Sainz Sr n’a pas caché ses réserves sur les nouvelles voitures, même s’il n’était pas présent sur place.

"Je n’y étais pas, mais je n’ai pas aimé," a-t-il confié.

Selon lui, les premières courses sous cette nouvelle réglementation modifient profondément l’essence même de la discipline.

"Pour le moment, le résultat de ces nouvelles réglementations a changé l’ADN de la Formule 1, ce qui ne me plaît pas du tout."

L’Espagnol de 63 ans s’est montré particulièrement critique à l’égard des dépassements observés lors de la course de Melbourne. Si la Formule 1 s’est félicitée sur ses réseaux sociaux du nombre élevé de manœuvres en piste, Sainz Sr estime pour sa part que ces passes d’armes manquent d’authenticité.

"Ils m’ont semblé très artificiels et faciles, aussi bien dans les virages que dans les lignes droites, à cause des différences de puissance électrique," a-t-il expliqué.

Selon lui, ces manœuvres ne reposent plus sur les qualités traditionnelles du pilotage.

"Ce n’étaient pas des dépassements réalisés au freinage tardif ou grâce à une meilleure trajectoire dans un virage. Ce sont des dépassements qui m’ont semblé un peu faux."

Une F1 devenue trop complexe

Le double champion du monde des rallyes pointe également la complexité croissante de la discipline, qu’il juge difficile à suivre même pour les passionnés.

"Cette Formule 1 est très difficile à comprendre. La Formule 1 doit être simple, intuitive, quelque chose que les gens n’ont pas besoin d’étudier pour comprendre une course."

Les nombreux modes de gestion de l’énergie et systèmes stratégiques introduits avec les nouvelles règles lui semblent excessifs.

"Le superclipping, le mode dépassement, tel mode ou tel autre… même moi, j’ai du mal à m’y retrouver."

Les débats autour des nouvelles règles se sont également invités sur les réseaux sociaux. Certains fans ont accusé la discipline de modérer ou de limiter certaines réactions critiques.

Sur la plateforme X, une community note apparue sous une publication officielle de la Formule 1 indiquait ainsi : "La F1 cache une nouvelle fois les réponses et censure l’opinion des fans à propos des nouvelles réglementations."

Carlos Sainz Sr a toutefois tenu à préciser que son point de vue n’engageait pas son fils, aujourd’hui pilote chez Williams et également directeur du GPDA, l’association des pilotes de Grand Prix.

"Je donne mon opinion, qui n’a rien à voir avec ce que dit mon fils," a-t-il insisté.

"C’est mon opinion de fan et de personne qui suit la Formule 1 depuis toute sa vie."

Interrogé sur la situation sportive de son fils au sein de Williams, il s’est montré pessimiste.

"Cela va être une année très, très difficile. Très longue et très difficile."

Selon lui, l’écart avec les équipes de pointe reste considérable.

"Pratiquement deux secondes et demie par tour derrière les voitures de tête : le poids supplémentaire, le châssis, l’aérodynamique… il y a plusieurs domaines dans lesquels ils doivent s’améliorer."