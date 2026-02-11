Alonso voit l’ADN de la F1 devenir ’différent’ mais assure s’y ’habituer très vite’

La grande révolution de la Formule 1 pour la saison 2026 va être importante pour les pilotes. Fernando Alonso est convaincu que les priorités vont évoluer au volant cette saison avec les nouvelles voitures, et le pensionnaire Aston Martin F1 est sceptique quant au plaisir au volant.

Après avoir expérimenté les nouvelles réglementations pour la première fois lors d’une journée au volant de la nouvelle AMR26 à Barcelone, Alonso a expliqué qu’il appréciait certains éléments, tout en précisant qu’il ne pouvait pas affirmer que c’était plus agréable que les voitures qu’il a pilotées par le passé.

"Je pense que toutes les réglementations ont leurs spécificités et que différentes techniques de conduite sont nécessaires selon les voitures et les ensembles de règles" a déclaré Alonso. "Je trouve que celle-ci est un peu plus radicale à cet égard."

"Une partie de la gestion de l’énergie et une partie du pilotage que vous devez adopter pour optimiser l’énergie sur un tour, et parfois même en qualifications, ce qui est un peu agaçant, font que, du point de vue du pilote, vous voulez conduire à 100 %. Je pense qu’aujourd’hui, il faut réfléchir un peu plus que cela, mais je ne sais pas."

"J’ai piloté en IndyCar, et le but principal là-bas est d’économiser du carburant pendant 75 % de la course. J’ai piloté en WEC, et l’objectif principal y était aussi le contrôle de l’énergie, avec le système hybride et le trafic, et au bout du compte, ce n’est que de la course. On commence au feu vert au premier tour et on finit au drapeau à damier au dernier tour."

"Cela fait partie de la course, et on s’y habitue très, très vite. Le sentiment initial est que l’on aimerait piloter à fond et avoir une voiture différente. Mais la F1 a pris cette direction, avec ces unités de puissance hybrides qui exigent cette gestion de l’énergie."

"Je pense que nous nous y habituerons, mais, oui, je pense que nous ne reviendrons jamais à la fin des années 90 ou au début des années 2000, quand les voitures étaient légères et rapides, avec le bruit du moteur."

"Tout était probablement à l’apogée de l’ADN de la Formule 1. Aujourd’hui, nous évoluons vers une Formule 1 différente. Je ne sais pas si c’est mieux ou pire, mais c’est différent, c’est certain."

Le double champion du monde de F1 a une grande expérience et une approche qui pourrait être récompensée. Mais, lorsqu’on lui a demandé si ces règles allaient jouer en sa faveur, Alonso a répondu qu’il préférerait que les exigences de gestion soient moindres.

"Barcelone était amusant, je pense, pour avoir des déploiements d’énergie un peu plus variés, tour après tour, et vous savez, virage après virage, selon le rapport que vous utilisez ou la manière dont vous accélérez."

"Cela change la quantité d’énergie dont vous disposerez dans la ligne droite suivante car, à l’accélération partielle, vous rechargez. Ensuite, si vous passez plein gaz trop tôt, vous coupez l’énergie trop tôt également."

"Il y a quelques points intéressants, et nous allons nous amuser un peu. Mais je préfère piloter sans trop de systèmes qui interagissent avec votre style de conduite ou votre approche des virages, on a l’impression de devoir trop réfléchir en conduisant, et c’est toujours le risque d’avoir moins de plaisir au volant."

Les moteurs hybrides de nouvelle génération ajoutant indéniablement une touche de complexité et de gestion pour les pilotes, et Alonso prédit que l’économie des pneus primera sur la performance pure : "Je pense que c’était plus intéressant avant, mais nous devons vendre cela à une nouvelle génération."

"On ne peut pas dire que les voitures sont moins bonnes maintenant, mais personne ne conviendra que piloter avant était moins bien que piloter maintenant. Il y a, c’est certain, plus d’adrénaline avec les anciennes voitures. Il y a un plus grand sentiment de piloter à la limite avec les anciennes voitures."

"Même quand on monte dans un karting, c’est probablement la forme de sport automobile la plus pure que l’on puisse avoir. C’est agréable de piloter des voitures à la limite de la physique et ce genre de choses, et non selon une sorte d’efficacité, ou un style de conduite robotisé où il faut maximiser l’efficience."

"Mais oui, c’est ainsi que le monde semble évoluer ces dernières décennies, pas seulement le sport automobile, tout est plus ou moins comme ça. Je suis sûr que cela arrive dans beaucoup d’autres sports, vous savez, le football ou le basket, la NBA, ou peu importe."

"Il y a 20 ans, il y avait peut-être un gars qui avait une soirée magique, et maintenant le jeu est plus structuré, et il faut avoir certains mécanismes pour vraiment performer dans un match de basket. L’inspiration d’un individu est donc un peu oubliée dans cette génération."