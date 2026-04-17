La Corée du Sud a lancé un projet pour revenir au calendrier de la F1

La Corée du Sud envisage à nouveau un retour au calendrier de la Formule 1, avec un nouveau projet de course urbaine à Incheon qui gagne en importance. Selon l’Incheon Ilbo, un journal régional sud-coréen, une étude de faisabilité financière a déjà donné le feu vert à la proposition.

Le plan s’articule autour d’un circuit urbain de 4,96 km autour du Songdo Moonlight Festival Park, conçu pour répondre à des exigences de vitesse de pointe allant jusqu’à 337 km/h et capable d’attirer potentiellement entre 300 000 et 400 000 visiteurs par événement.

"Incheon est l’emplacement optimal pour accueillir la F1" a déclaré le maire Yoo Jeong-bok, qualifiant le projet "d’opportunité décisive pour renforcer la compétitivité urbaine et le rayonnement international d’Incheon".

Cependant, la proposition divise déjà sur le plan politique, les figures de l’opposition s’attaquant à ce qu’elles qualifient comme "vision sans substance". Auto Motor und Sport rapporte que le projet d’Incheon est la dernière en date d’une série de tentatives coréennes pour relancer la Formule 1 après l’échec de la course de Yeongam après 2013.

On vous avait déjà rapporté une tentative d’organiser un Grand Prix à Incheon en 2024, avec des débuts alors espérés entre 2026 et 2027. Un début visé pour 2028 est maintenant en discussion, mais il n’y a actuellement aucune négociation concrète avec la direction de la Formule 1.

Point crucial, aucune nouvelle course n’est attendue au calendrier en 2027, les plans de rotation existants, incluant le remplacement potentiel de Zandvoort par Portimão, étant déjà prioritaires.

Une chose est sûre, un retour sur le circuit de Yeongam est exclu. Il avait accueilli le premier Grand Prix de Corée de l’histoire de la F1 en 2010, et avait eu son événement annuel jusqu’en 2013, avant que l’absence de travaux pour créer une ville autour du circuit ne désengage la Formule 1.