L’alternance pourrait sauver pas mal de circuits européens en F1

La nouvelle initiative de la Formule 1, alternant chaque année certaines courses européennes, pourrait sauver le circuit emblématique d’Imola sur le calendrier.

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, né près du légendaire circuit Enzo e Dino Ferrari en Italie, a récemment admis qu’il serait « difficile » pour Imola de survivre avec un calendrier déjà très chargé et incluant également Monza.

Le poleman d’Imola et leader du championnat, Oscar Piastri, met cependant en garde la Formule 1 contre la suppression de certains des meilleurs circuits.

"Nous devons veiller à ne pas perdre tous les circuits historiques qui existent depuis toujours, car au moins 75 % d’entre eux sont les favoris des pilotes," a déclaré l’Australien.

"Imola va probablement disparaître, Zandvoort disparaît, Spa est en rotation. Nous devons veiller à conserver tous ces circuits."

Le quadruple champion du monde Max Verstappen partage cet avis, soulignant qu’avec les voitures actuelles "trop grosses, trop rigides et trop lourdes, les circuits urbains sont ennuyeux."

"Sur des pistes comme celle-ci, c’est très amusant. Il y a tellement de virages rapides, et la limite, c’est le gravier ou l’herbe. Cela rend le tracé plus excitant et plus difficile à maîtriser."

Zak Brown, PDG de McLaren, estime que c’est un « luxe » pour la Formule 1 d’avoir plus de pays et de circuits en compétition pour une place au calendrier qu’elle ne peut en accueillir.

"Plus de 24 courses ne sont pas possibles pour des raisons logistiques. J’aimerais que la majorité des courses aient une place fixe au calendrier."

"Pour y parvenir, certains circuits devraient alterner et accueillir un Grand Prix seulement tous les deux ans. Nous sommes bien positionnés en Europe, et il en va de même pour l’Amérique. L’Inde, la Corée et l’Afrique du Sud me viennent à l’esprit comme hôtes potentiels."

"Il pourrait également y avoir une deuxième course en Chine, et je vois un fort potentiel de croissance dans la région Asie-Pacifique."

Outre Imola, Brown pense qu’un circuit pourrait potentiellement alterner chaque année avec Hockenheim, ce qui relancerait le GP d’Allemagne après une absence remarquée.

"L’Allemagne est un marché énorme avec Mercedes et Audi. Ce serait peut-être une bonne idée d’y organiser un Grand Prix tous les deux ans."

Quant à Imola, Brown reconnaît qu’il serait triste de voir disparaître le circuit italien.

"J’adore Imola mais j’aime aussi Monza. Si l’un d’eux doit vraiment disparaître du calendrier, je préconiserais ici aussi la solution élégante de la rotation. Même si c’est certainement plus facile à dire qu’à faire."