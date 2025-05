Aston Martin F1 n’exclut pas de voir Alonso piloter en 2027

Aston Martin n’exclut pas que Fernando Alonso pilotera encore une de ses monoplacces vertes en Formule 1 en 2027.

Si le contrat actuel de l’Espagnol de 43 ans le lie à l’écurie de Silverstone au-delà de 2026, par exemple à titre d’ambassadeur ou de manager, il ne lui garantit le volant de la voiture que pour l’année prochaine.

Cela signifie qu’Alonso pilotera une Aston Martin conçue par Adrian Newey, mais la suite reste incertaine.

"L’avenir nous le dira," a déclaré Andy Cowell, le patron de l’écurie, à Imola, lorsqu’on lui a demandé si Alonso pourrait encore piloter pour Aston Martin à 46 ans et plus.

"Pour l’instant, nous attendons 2026 avec impatience. C’est fantastique que Fernando et Lance (Stroll) aient signé jusqu’en 2026. Grâce au changement de règlement, nous bénéficions de stabilité et d’expérience, et nous verrons bien ce qui se passera."

On a demandé à Cowell si c’était Alonso ou l’équipe qui devait prendre la décision contractuelle pour 2027.

"Je pense que, comme toujours, cela dépend des deux parties. Notre objectif clair est de créer des voitures de course plus performantes année après année, et Fernando, comme tout pilote, veut toujours piloter la meilleure voiture."

À la question de savoir si Alonso aura enfin l’opportunité de devenir triple champion du monde au volant d’une F1 verte, Cowell a répondu : "Ce serait formidable."

Malgré ses problèmes de performances ces dernières saisons, l’équipe a apparemment fait un net progrès à Imola avec un nouveau package aérodynamique majeur.

Cependant, Newey est entièrement concentré sur le tout nouveau projet 2026. Lorsqu’on lui demande s’il est convaincu que ce sera une réussite dès le départ, Cowell répond : "Non."

"Aucun directeur d’équipe, ici et là, ne peut affirmer cela. Ce qui est clair, c’est que nous voulons créer une voiture capable de remporter plusieurs courses, et donc un championnat."

"Mais aucun d’entre nous ne peut s’asseoir ici et répondre oui à cela."