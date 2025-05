Verstappen résiste aux McLaren F1 et aux rebondissements et s’impose à Imola

C’est le jour de course à Imola, où le dénouement du Grand Prix d’Emilie-Romagne va se dérouler pendant 63 tours et nous offrir le vainqueur de ce qui est déjà la septième manche de la saison 2025 de F1.

Oscar Piastri a réalisé la pole position aux côtés de Max Verstappen, et les deux hommes, qui se sont déjà affrontés en piste à Djeddah et Miami - avec une victoire par KO du pilote McLaren à chaque fois - vont de nouveau s’élancer côte à côte.

Derrière, George Russell continue à être ’Monsieur Régularité’ et s’est qualifié troisième devant Lando Norris, qui a reconnu avoir "pris une claque" face à Piastri. Fernando Alonso a signé sa meilleure qualification de l’année en cinquième position, devant les Williams de Carlos Sainz et Alex Albon.

Lance Stroll complète le beau résultat d’Aston Martin avec sa huitième place sur la grille, devant les Français Isack Hadjar et Pierre Gasly. La séance a été catastrophique pour Ferrari avec une double élimination en Q2, et Charles Leclerc et Lewis Hamilton partageront la sixième ligne.

Andrea Kimi Antonelli n’a pas réussi à se mettre dans le rythme tout au long du week-end et il s’élancera 13e, aux côtés de Gabriel Bortoleto. Liam Lawson est 15e devant Franco Colapinto, qui a eu un accident et une pénalité d’une place pour s’être élancé trop tôt en qualifications. Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Oliver Bearman et Yuki Tsunoda suivent sur la grille.

14h30 : Yuki Tsunoda ne sera pas sur la grille, car sa voiture a été lourdement endommagée. Red Bull a dû changer la cellule de survie, qui n’est pas de la même spécification que la précédente.

14h31 : Williams a eu une alerte sur la voiture d’Albon, avec une suspicion de fuite de carburant, mais il s’avère que la voiture est en parfait état de fonctionnement, et le Thaïlandais est en route pour la grille.

14h39 : La température de la piste est à 44 degrés, ce qui va certainement rendre très difficile l’utilisation du pneu tendre.

14h48 : C’est une course à belles étapes, puisque c’est la 400e course de Red Bull Racing, et la 600e de Sauber !

14h50 : Zak Brown, le PDG de McLaren, pense que l’équipe "a le rythme pour le doublé" mais que la stratégie sera cruciale : "Je suis content de ne pas être responsable de la stratégie pneumatique !"

14h54 : Le beau temps est présent à Imola, mais un risque de pluie subsiste, et la FIA l’évalue à 20 %.

14h57 : Hamilton, Antonelli, Hülkenberg, Bearman et Tsunoda s’élancent en pneus durs, et le reste de la grille en gommes mediums. Personne n’a opté pour les pneus tendres C6.

Tour de formation : Colapinto remercie ses mécaniciens "pour le dur travail hier soir afin de remettre ma voiture en état".

Départ : Très bon départ de Piastri et Russell qui se porte à la hauteur de Verstappen ! Norris est coincé derrière la Red Bull, mais Verstappen sort un freinage exceptionnel et dépose Russell pour aller chercher Piastri à l’extérieur dans Tamburello !

Tour 1 : Le Néerlandais tente de s’envoler en tête, alors que Piastri est deuxième devant Russell, Norris et Alonso. Le top 8 n’a pas bougé, mais Hadjar a perdu deux places face à Gasly et Leclerc. Hamilton s’est fait passer par Antonelli.

Tour 2 : Verstappen a 1"4 d’avance sur Piastri, et Ocon doit passer au stand, il en profite pour chausser les pneus durs.

Tour 3 : Verstappen ne s’économise pas et signe le meilleur tour en course en 1’21"131. La stratégie sera possiblement de deux arrêts et le quadruple champion du monde fait ce qu’il peut pour creuser l’écart. Gasly se rate dans une lutte avec Leclerc et perd cinq places. Leclerc et Hadjar sont neuvième et dixième, et Gasly a aussi perdu des places face à Antonelli, Hamilton et Bortoleto.

Tour 4 : Verstappen est toujours le plus rapide en piste et son avance est de 1"5 sur Piastri. L’Australien a 1"6 d’avance sur Russell, qui doit gérer la pression d’un Norris blotti dans son échappement.

Tour 5 : Les Williams et les Aston Martin arrivent à suivre le groupe de tête. Alonso, Sainz, Albon et Stroll occupent toujours les cinquième, sixième, septième et huitième places, et ils sont dans un train DRS derrière Russell et Norris.

Tour 6 : Piastri signe le meilleur tour en 1’21"096 et reste à 1"5.

Tour 7 : Verstappen réplique en 1’20"977 et porte l’écart à 1"8. Russell est à 2"2 et bloque toujours le groupe derrière lui. Leclerc est rassuré par les pneus mediums, qui "se comportent mieux que prévu".

Tour 8 : L’écart est stable entre les deux leaders, et Norris ne parvient pas à passer Russell. Alonso est maintenant à 1"6 de la McLaren, et Sainz se montre très pressant derrière son compatriote.

Tour 9 : Il y a toujours 1"6 entre Verstappen et Piastri, mais Russell est maintenant à 3"4 et tourne une demi-seconde plus lentement au tour. Norris l’attaque mais ne parvient pas à se porter devant.

Tour 10 : L’écart se creuse entre le duo de tête et Russell et Norris. Le Britannique tente une attaque mais ne parvient toujours pas à passer malgré deux roues dans l’herbe. Russell s’inquiète de ne pas pouvoir faire autant de tours que sa stratégie nécessite. Gasly s’arrête après neuf tours en mediums et chausse les pneus durs.

Tour 11 : La bataille entre Russell et Norris profite aux Aston Martin et aux Williams qui sont revenues sur la bataille pour le podium. Leclerc et Lawson s’arrêtent pour chausser des pneus durs. Norris parvient finalement à dépsser Russell pour la troisième place avec une manœuvre par l’extérieur à la Variante Villeneuve ! Leclerc signe le meilleur deuxième secteur absolu avec ses pneus durs neufs. L’undercut risque d’être très puissant !

Tour 12 : L’écart est de 2"6 entre les deux leaders. Russell et Sainz s’arrêtent et Leclerc parvient à les dépasser ! C’est la confirmation que l’undercut est très performant !

Tour 13 : Verstappen garde une avance de 2"8, et Leclerc signe le meilleur tour en course en 1’20"505. Alonso s’est arrêté et ressort derrière Leclerc et Russell. Les freins de l’Espagnol étaient en feu lorsqu’il a quitté les stands !

Tour 14 : Piastri s’arrête à son tour ! McLaren va tenter l’undercut avec l’Australien mais l’arrêt est un peu lent (3"6).

Tour 15 : Verstappen reste en piste ! La stratégie ne sera pas la même entre lui et Piastri. Il a actuellement 10 secondes d’avance sur Norris et 15 sur Albon. Stroll s’arrête, laissant Hadjar en quatrième place. Antonelli et Hamilton, cinquième et sixième, devance Hülkenberg, et les trois hommes sont en pneus durs. Stroll ressort 17e derrière Gasly.

Tour 16 : McLaren explique à Norris que Leclerc a déjà fait l’undercut, et l’équipe essaie de faire durer le relais du Britannique en espérant que les pneus trouvent une seconde vie.

Tour 17 : Norris reprend une demi-seconde à Verstappen et réduit l’écart à moins de dix secondes. Albon perd du temps et pointe à 6"4 de la McLaren. Piastri est revenu dans le sillage de Tsunoda, dixième, qui reçoit la consigne de "faire au mieux pour le retenir". L’Australien roule dans les mêmes chronos que Norris et Verstappen.

Tour 18 : Piastri ne s’en laisse pas conter et dépasse Tsunoda pour la dixième place. Il a perdu plus d’une seconde dans le dernier tour et a maintenant Bearman devant lui.

Tour 19 : Verstappen reprend un peu de temps à Norris et l’écart reste proche des neuf secondes. Albon suit à 8 secondes, Hadjar est à 4"5 de la Williams et Antonelli est dans le sillage du Français, où il a ramené Hamilton.

Tour 20 : Norris ne parvient pas à revenir sur Verstappen, mais les deux hommes roulent plus vite que Piastri, qui est empêtré dans le trafic, bien qu’il ait dépassé Bearman et Colapinto. La tentative de stratégie en un seul arrêt semble bonne pour les leaders.

Tour 21 : Leclerc dépasse Tsunoda pour la 11e place. Williams informe Sainz qu’Albon fait des temps en 1’21"8, et l’Espagnol pense que sa stratégie n’est pas la bonne : "Il faut clairement faire un arrêt si Alex fait 1’21"8."

Tour 22 : Hamilton s’interroge sur la stratégie, et la Scuderia n’écarte aucune option : "On n’écarte pas la possibilité du Plan C".

Tour 23 : Russell se plaint de sa voiture et d’un gros problème sur le train arrière : "C’est comme si le trackrod est cassé car l’arrière bouge, même en ligne droite". Leclerc dépasse Bearman pour la dixième place.

Tour 24 : Norris est à 9 secondes de Verstappen. Piastri a dépassé Hülkenberg et pointe à la septième place, mais à 32 secondes du leader.

Tour 25 : Russell se défait de Tsunoda pour la 11e place.

Tour 26 : L’écart est stable en tête, et les deux leaders sont toujours les plus rapides en piste, profitant d’une piste claire. Piastri dépasse Hamilton.

Tour 27 : Piastri est toujours à 32 secondes de la tête de course, et il a maintenant Antonelli puis Hadjar devant lui. Leclerc prend la huitième place à Hülkenberg. Piastri se défait d’Antonelli.

Tour 28 : Albon dit à son équipe de "ne pas être stupide", mais son ingénieur lui dit qu’il continue à creuser l’écart sur les pilotes qui le suivent. Piastri s’attaque à Hadjar et prend la quatrième place. Et Norris rentre à la fin du tour !

Tour 29 : Le Britannique ressort septième malgré un bon arrêt ! Ocon est arrêté en piste et la voiture de sécurité virtuelle est déployée ! Verstappen rentre à la fin du tour, ce qui va lui profiter. Albon en fait de même !

Tour 30 : Verstappen ressort largement en tête, puisqu’il a 21 secondes d’avance sur Piastri. Norris est troisième car les pilotes devant lui se sont arrêtés. Albon ressort quatrième devant Hadjar, Antonelli et Hamilton. Alonso suit devant Stroll et Leclerc qui est repassé par les stands. Le Monégasque est furieux : "Incroyable ! Incroyable ! A chaque fois je me fais baiser par la voiture de sécurité virtuelle !"

Tour 31 : Piastri repasse également par les stands, et il ressort quatrième ! Le timing n’a pas été idéal pour le pilote McLaren qui repart quatrième mais avec des gommes fraiches.

Tour 32 : Verstappen a 19 secondes d’avance sur Norris et 25 sur Albon. Piastri est à 33 secondes, juste devant Hadjar et Hamilton. Alonso est à 2 secondes du Britannique, et Stroll est à 2"5, menacé par Leclerc.

Tour 33 : Verstappen attaque et signe le meilleur tour en course en 1’20"330, mais Norris fait mieux en 1’19"816. Grâce à un très bon timing de voiture de sécurité, le Néerlandais a toutefois une belle avance pour voir venir. Albon tourne dans le même chrono que Verstappen, et Piastri tourne plus vite en 1’19"9.

Tour 34 : Leclerc a dépassé les deux Aston Martin, et Russell se défait de Hülkenberg. Piastri signe le meilleur tour en course en 1’19"769. Il est à 5 secondes d’Albon.

Tour 35 : L’avance de Verstappen est toujours de 19 secondes. Et Hamilton signe le meilleur tour en course en 1’19"473. Sainz et Tsunoda se sont touchés, et les commissaires ouvrent une enquête. Sainz se plaint que ce soit "comme à Bahreïn", mais il avait été jugé coupable à Bahreïn. Les commissaires classent rapidement le dossier. Russell prend la dixième place à Stroll.

Tour 36 : Piastri remonte à raison d’une seconde au tour sur Albon, et il est à 3"4 de la Williams, qui ne pourra rien face à la McLaren. Leclerc peut avoir des regrets puisqu’il est le seul avec Verstappen et les McLaren à tourner en moins de 1mn20. Hamilton a dépassé Hadjar pour la cinquième place.

Tour 37 : Norris ne parvient pas à revenir sur Verstappen, qui a 18 secondes de marge. Russell a dépassé Alonso, qui est très lent avec ses pneus de 24 tours. Hülkenberg et Sainz, qui ont dépassé Stroll, sont sur ses talons.

Tour 38 : Leclerc prend la septième place à Antonelli. Hamilton regrette d’avoir du taper dans ses gommes mais il se félicite d’être cinquième. Piastri est à 1"1 d’Albon.

Tour 39 : Alonso sort des points, et Hülkenberg y rentre. Piastri est maintenant collé à la Williams d’Albon.

Tour 40 : Piastri se défait d’Albon, qui ne peut rien faire. Tsunoda a dépassé Stroll, et Sainz a dépassé Alonso. La descente aux enfers des Aston Martin se poursuit !

Tour 41 : Piastri profite d’avoir la piste libre et signe le meilleur temps en 1’19"398. Mais Verstappen est en 1’19"6 et Norris en 1’19"5, et l’on semble donc se diriger vers un statu quo dans le trio de tête, alors qu’il reste 22 tours.

Tour 42 : Piastri s’est raté et concède une seconde à Norris. Albon est à 2"1 du pilote McLaren, et il a 8 secondes d’avance sur Hamilton, qui voit Leclerc revenir. Hadjar et Antonelli suivent à environ 2 secondes, et Russell est à 5"9 de son équipier. Sainz est dans les points après avoir passé Hülkenberg.

Tour 43 : Piastri perd de nouveau du temps sur les deux leaders, et Albon tourne en 1’20"5. Il perd trois dixièmes environ sur Hamilton à chaque tour.

Tour 44 : Alonso est au bout du rouleau après la stratégie ratée d’Aston Martin : "C’est de la torture, c’est un carnage. Je suis le pilote le plus malchanceux de ce putain de monde !"

Tour 45 : Les écarts restent sensiblement les mêmes dans le trio de tête. Albon est à 4"4 et il possède 6"9 de marge sur Hamilton. Leclerc roule plus vite d’environ une demi-seconde au tour que son équipier et il revient à 1"5. Ferrari va bientôt se retrouver face à de possibles plaintes des pilotes et des consignes à donner !

Tour 46 : Antonelli est au ralenti ! "J’ai un problème", dit-il à la radio. L’Italien est mal placé et la voiture de sécurité est déployée car il est allé trop loin par rapport à la sortie dans le muret !

Tour 47 : Verstappen s’arrête et ressort en pneus durs, Norris passe également par les stands, ce qui permet à Piastri d’être deuxième ! Il ressort tout juste devant Albon et Leclerc, tandis que Hamilton et Hadjar s’arrêtent ! Leclerc demande à s’arrêter mais son ingénieur lui dit qu’il a les pneus pour s’arrêter, car le pneu medium ne peut tenir que 11 torus.

Tour 48 : Norris est en pneus neufs derrière Piastri, et McLaren va devoir rapidement prendre une décision. Même s’ils sont à deux contre un face à Verstappen, c’est ce dernier qui semble toujours en meilleure situation. Albon s’est finalement arrêté et il repart cinquième derrière Leclerc, qui a des pneus durs déjà usés.

Tour 49 : Antonelli s’est arrêté plus loin des "portes" dans le mur du circuit, par rapport à ce qu’avait fait Ocon. C’est pour ça que l’un a déclenché une Safety Car, et l’autre une voiture de sécurité virtuelle.

Tour 50 : Leclerc partage les craintes que l’on vous mentionnait plus haut : "Je me demande si l’on va finir dans les points. Je ne suis pas pessimiste, ces pneus vont être très difficiles à remettre en route". Norris dit déjà qu’il doit passer Piastri, "je vois ses gommes, elles sont usées", et qu’il doit le passer tout de suite si McLaren veut se battre pour la victoire. Ambiance !

Tour 51 : Verstappen est donc en tête devant Piastri, Norris, Leclerc et Albon. Russell suit devant Hamilton, Sainz, Hadjar et Hülkenberg. Tsunoda est 11e mais comme l’Allemand devant lui, il a des mediums qui ont 21 tours. Gasly est 12e avec des durs usés devant Lawson, Alonso, Stroll, Colapinto, Bortoleto et Bearman.

Tour 52 : Bearman peut se dédoubler pour reprendre son tour de retard, maintenant que la Mercedes d’Antonelli est évacuée.

Tour 53 : La course va reprendre à la fin de ce tour !

Tour 54 : C’est reparti ! Piastri se fait immédiatement distancer par Verstappen, qui prend une seconde de marge ! Norris est bloqué dans son sillage, et ALbon est déjà à l’attaque sur Leclerc ! Tsunoda dépasse Hülkenberg. Verstappen attaque pour essayer de creuser l’écart sur les McLaren.

Tour 55 : Verstappen signe le meilleur tour en 1’18"611, et Piastri est à 1"6. Norris est à huit dixièmes, Leclerc suit à une seconde et Albon est dans le sillage. Russell, Hamilton, Sainz, Hadjar et Tsunoda suivent à moins d’une seconde. Un incident de voiture de sécurité entre Norris et Albon est noté, car Norris n’avait pas rendu la place à Albon après le passage au stand, et le pilote Williams s’était arrêté à son tour.

Tour 56 : Les comissaires ferment le dossier sans pénalité ! Verstappen améliore le meilleur tour en course en 1’18"214, et l’écart est déjà de 3 secondes ! McLaren a choisi de ne pas donner de consignes et perd sciemment cette course. Leclerc tient le coup en quatrième place devant Albon.

Tour 57 : Verstappen améliore le meilleur tour en 1’18"101 et porte son avance à 3"7. Et Hamilton prend la sixième place à Russell !

Tour 58 : Norris dépasse Piastri mais l’écart est déjà de 5 secondes. Le Britannique va pouvoir prouver - ou non - que son équipe a fait une erreur en ne le laissant pas passer immédiatement !

Tour 59 : Verstappen améliore son meilleur tour en 1’17"988, et Norris est à 5"7. Piastri est déjà à 2"4 de son équipier, et Leclerc est à 2"1 avec Albon derrière lui ! Hamilton est revenu sur ce groupe et a 3 secondes d’avance sur Russell, qui est menacé par Sainz.

Tour 60 : Norris ne roule pas plus vite que Verstappen, ce qui pourra limiter les regrets de McLaren. Hamilton passe Albon pour la cinquième place car Leclerc a sorti son rival de la piste ! Leclerc a clairement mis un coup de roue quand les deux voitures étaient côte-à-côte, et il n’avait pas le virage car Albon était légèrement devant.

Tour 61 : Verstappen est à 6 secondes devant Norris. Hamilton passe Leclerc pour la quatrième place et il est à 2"6 du podium !

Tour 62 : Hamilton est à 2"1 de Piastri mais ça semble compliqué pour le Britannique d’aller chercher le podium ! Albon tente d’attaquer Leclerc mais n’y parvient pas.

Dernier tour : Albon se défait de Leclerc qui rend la position sur consigne de Ferrari, mais vu qu’il a sorti son rival, ça ne rentre pas en compte. Il est sous enquête. Hamilton est à 1"5 de Piastri mais ne va pas réussir à aller chercher le podium.

Arrivée : Victoire de Max Verstappen, qui a parfaitement géré une course durant laquelle la stratégie de Red Bull a été impeccable, et la gestion des gommes de la RB21 a été également parfaite ! Norris et Piastri terminent sur le podium dans cet ordre, et McLaren fait encore la bonne opération chez les constructeurs.

Hamilton termine quatrième devant Albon et Leclerc, qui est sous enquête. Russell est septième devant Sainz et Hadjar, puis Tsunoda. Les commissaires considèrent que la place rendue par Leclerc est suffisante et il n’est pas pénalisé, il garde donc sa sixième place.

Alonso termine 11e, à la porte des points après avoir dépassé Hülkenberg, et l’Espagnol sera très certainement déçu de laisser son compteur de points vierge en s’étant élancé cinquième. Hülkenberg est 12e devant Gasly, Lawson et Stroll. Colapinto, Bearman et Bortoleto complètent le classement.