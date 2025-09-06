L’Afrique du Sud se positionne pour un retour de la Formule 1 en 2027

L’Afrique du Sud a franchi une nouvelle étape décisive pour son retour au calendrier de la Formule 1.

Le gouvernement sud-africain a approuvé cette semaine la demande du ministère des Sports, des Arts et de la Culture d’accueillir un Grand Prix à Kyalami à partir de 2027.

"L’Afrique du Sud cherchera à accueillir la Formule 1 à Kyalami en 2027," a confirmé la ministre Kumbudzo Ntshaweni.

"La candidature est entièrement financée par le secteur privé sud-africain et, en cas de succès, contribuera à la création d’emplois et au développement économique."

Elle a ajouté que le plan comprend des garanties pour un accord initial de trois ans jusqu’en 2029.

Kyalami, au nord de Johannesburg, a accueilli la Formule 1 pour la dernière fois en 1993. La FIA a déjà approuvé le projet de modernisation du circuit aux normes Grade 1, les travaux devant s’achever l’année prochaine.

Cette nouvelle intervient alors que la Formule 1 a également confirmé que l’un de ses événements les plus historiques resterait inscrit au calendrier à long terme : la course urbaine de Monaco est prolongée jusqu’en 2035.

À lire également Officiel : Le GP de Monaco prolonge son contrat avec la F1 jusqu’en 2035

Stefano Domenicali, PDG de la F1, a salué l’atmosphère unique de la prestigieuse Principauté, tandis que le Prince Albert II a déclaré que ce nouvel accord reflétait la place unique de Monaco dans le paysage international du sport automobile.

La prolongation de la course à Monaco s’appuie sur un accord existant qui courait jusqu’en 2031, garantissant ainsi la tenue de la course urbaine la plus ancienne et la plus prestigieuse du sport pour une décennie supplémentaire.