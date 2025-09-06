Jos Verstappen fustige le père de Sergio Perez pour ses propos

Jos Verstappen n’a pas manqué de réagir après que le père de Sergio Perez a attribué à son propre fils le mérite des titres de Max Verstappen chez Red Bull.

Perez, 35 ans, fera son retour en Formule 1 l’an prochain avec Cadillac après avoir été absent en 2025 suite à son éviction de Red Bull Racing. Mais son père, Antonio Perez Garibay, au franc-parler, a relancé le débat sur les quatre années de collaboration de Perez avec Verstappen.

"Checo a piloté pour Red Bull pendant quatre ans. Combien d’années Red Bull a-t-elle eu le championnat ? Quatre ans," a déclaré Perez Senior, un homme politique mexicain.

"Checo Perez a fait de Verstappen le champion. Si Checo avait eu la même voiture, il serait aujourd’hui champion du monde. Red Bull avait besoin de lui."

Perez Senior a même qualifié Lewis Hamilton "d’octuple champion du monde", une référence à la finale controversée d’Abu Dhabi en 2021 entre Hamilton et Verstappen.

Lorsque ces commentaires sont apparus dans le paddock de Monza, Jos Verstappen n’a pas pu résister à l’envie de répondre dans sa langue maternelle.

"Quel idiot ce type !" a écrit sur ses réseaux sociaux l’ancien pilote de F1 de 53 ans, aujourd’hui co-manager de Max.

"On lui a toujours donné le même équipement. Il lui suffisait d’appuyer sur l’accélérateur..."