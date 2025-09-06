Jos Verstappen fustige le père de Sergio Perez pour ses propos
"Il lui suffisait d’appuyer sur l’accélérateur..."
Jos Verstappen n’a pas manqué de réagir après que le père de Sergio Perez a attribué à son propre fils le mérite des titres de Max Verstappen chez Red Bull.
Perez, 35 ans, fera son retour en Formule 1 l’an prochain avec Cadillac après avoir été absent en 2025 suite à son éviction de Red Bull Racing. Mais son père, Antonio Perez Garibay, au franc-parler, a relancé le débat sur les quatre années de collaboration de Perez avec Verstappen.
"Checo a piloté pour Red Bull pendant quatre ans. Combien d’années Red Bull a-t-elle eu le championnat ? Quatre ans," a déclaré Perez Senior, un homme politique mexicain.
"Checo Perez a fait de Verstappen le champion. Si Checo avait eu la même voiture, il serait aujourd’hui champion du monde. Red Bull avait besoin de lui."
Perez Senior a même qualifié Lewis Hamilton "d’octuple champion du monde", une référence à la finale controversée d’Abu Dhabi en 2021 entre Hamilton et Verstappen.
Lorsque ces commentaires sont apparus dans le paddock de Monza, Jos Verstappen n’a pas pu résister à l’envie de répondre dans sa langue maternelle.
"Quel idiot ce type !" a écrit sur ses réseaux sociaux l’ancien pilote de F1 de 53 ans, aujourd’hui co-manager de Max.
"On lui a toujours donné le même équipement. Il lui suffisait d’appuyer sur l’accélérateur..."
