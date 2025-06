Kosinski : ’Nous n’aurions pas pu faire’ le film sur la F1 sans Hamilton

Joe Kosinski, le réalisateur du film ’F1’ qui sortira à la fin du mois, a révélé à quel point Lewis Hamilton a été un conseiller précieux pour faire du blockbuster un savant mélange entre une fable hollywoodienne et un film qui garde un aspect réaliste.

"Je lui ai envoyé un mail et je lui ai simplement dit ’je veux raconter l’histoire de ton monde. Je veux la rendre aussi authentique que possible. Veux-tu m’aider ?" raconte Kosinski. "Et par chance, Lewis a accepté... il m’avait déjà parlé d’un rôle dans ’Top Gun Maverick’. C’est ainsi que j’ai connu Lewis."

Le producteur Jerry Bruckheimer a expliqué que Hamilton a donné de nombreux conseils, comme un virage qui se passe en seconde et dont l’audio laissait entendre un quatrième rapport engagé.

Kosinski décrit aussi l’aide apportée par Hamilton aux acteurs : "En Hongrie, par exemple, il a dit ’si Brad laisse passer quelqu’un pendant un drapeau bleu et qu’il veut que ce soit le plus serré possible, il ne le fera qu’au sixième virage’."

"Ce genre de détails... de la part d’un septuple champion du monde qui vit et respire ce monde tous les jours, je n’aurais pu l’obtenir nulle part ailleurs. Son implication a donc été extraordinaire. Nous n’aurions pas pu faire le film sans lui. C’est ce genre de détails qu’on a mis dans le film."

Enfin, Kosinski pense que le film a le potentiel pour apporter autant de fans à la F1 que la série sur Netflix : "Je pense qu’on a l’impression que ’Drive to Survive’ a fait découvrir la F1 aux Américains, mais je pense qu’il y a tellement plus de gens qui ne savent rien à ce sujet. Il y a donc encore beaucoup de potentiel."