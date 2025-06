Pourquoi la gomme tendre C6 de Pirelli est encore boudée à Montréal

Pirelli admet que son pneu C6 n’est toujours pas apprécié par les pilotes de F1, et ce n’est d’ailleurs pas le pneu, le plus tendre, qui a permis à George Russell de prendre la pole position du Grand Prix du Canada, dont le départ aura lieu à 20 heures.

Mario Isola, le directeur de Pirelli F1, a fait le point avant la course.

"Il est très rare de voir un pilote signer la pole position en medium sur le sec – la dernière fois remonte au Grand Prix du Portugal 2020, grâce à Lewis Hamilton – mais hier, quatre pilotes ont signé leurs meilleurs temps en Q3 sur la gomme C5."

"Ce scénario est devenu de plus en plus probable au fil du week-end. Cela explique pourquoi, hier matin, de nombreux pilotes ont travaillé exclusivement avec les tendres, soit pour en tirer le meilleur parti, soit pour conserver de nouveaux mediums pour la séance décisive sur la grille."

Mais alors pourquoi le C6 est-il boudé depuis Imola ?

"Depuis sa première apparition à Imola, nous avons constaté que la différence de performances entre la C6 et la C5 est assez faible, de l’ordre d’un dixième à un dixième et demi, et que la C6 offre des performances optimales dans une fenêtre de fonctionnement plus étroite."

"Ici à Montréal, plusieurs pilotes ont préféré s’appuyer sur la C5 qu’ils connaissent bien plutôt que de se lancer à la poursuite du surcroît de performance que la C6 pourrait offrir, se sentant plus à l’aise avec un composé qui leur donnait plus de confiance pour affronter un circuit aussi délicat, avec ses vibreurs et ses murs. Résultat : quatre C5 dans la colonne des pneus, à côté du meilleur tour de chaque pilote, ont été inscrits en Q3."

"L’élargissement de la gamme de composés 2025 a également pour effet indirect d’offrir une plus grande diversité d’approches de la part des équipes et des pilotes en termes d’utilisation des pneus au cours du week-end, ce qui se reflétera lors de la course."

"Concernant la stratégie, nous pensons que deux arrêts reste l’option la plus plausible, privilégiant les pneus médium et dur. Un arrêt est théoriquement possible, mais peu susceptible de s’avérer payant, d’autant plus que les dépassements sont possibles ici. La C6 pourrait être un choix utile pour le départ, par exemple pour ceux qui disposent de deux nouveaux trains de pneus durs, qui prévoient un premier relais relativement court ou pour quiconque compte sur une apparition précoce de la voiture de sécurité."