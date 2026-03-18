Komatsu est ’très fier’ des performances ’incroyables’ de Haas F1

Haas F1 a inscrit dix points dimanche en Chine grâce à la cinquième place d’Oliver Bearman, et le directeur de l’équipe ne boudait pas son plaisir. Ayao Komatsu a en effet été subjugué par la performance de son équipe, qui pointe quatrième au championnat des constructeurs.

S’il félicite le pilote britannique, il a aussi un mot pour Esteban Ocon, qui était devant Bearman avant une malchance stratégique et une erreur aux stands, puis une faute en piste. Le bilan que tire le Japonais est donc très positif.

"Je suis presque sans voix, mais quelle performance et quel travail d’équipe incroyables ! Nous l’avons toujours dit, à Melbourne aussi : il faut faire simple. Nous devons nous concentrer sur notre propre course et en tirer le meilleur parti au cas où il se passerait quelque chose devant nous, et c’est exactement ce que nous avons fait" se félicite Komatsu.

"Ollie a vraiment été malchanceux avec Hadjar, donc l’intervention de la voiture de sécurité a en quelque sorte annulé ce mauvais sort. Je crois sincèrement que nous avons mérité cette 5e place, et cela ne se fait pas du jour au lendemain. C’est l’aboutissement des efforts des années précédentes, du développement parallèle des voitures l’an dernier, des essais de rodage, et nous apprenons chaque jour."

"Esteban a également réalisé une très bonne course, mais il a été malchanceux lors de son arrêt au stand, où nous avons commis une erreur qui l’a placé dans une position où il n’aurait pas dû se trouver. Sans cela, il aurait lui aussi marqué des points. Un doublé aurait été la cerise sur le gâteau, mais nous avons démontré notre potentiel et c’est ce que nous allons viser au Japon."

"Je suis très fier des progrès quotidiens de cette équipe, de sa capacité à comprendre la voiture et à tirer le meilleur parti de ce règlement. Je suis ravi que nous puissions obtenir ces résultats et les partager avec tous ceux qui se donnent à fond."