Bonnington révèle ce qu’Antonelli a en commun avec Hamilton et Schumacher

Peter Bonnington voit chez Kimi Antonelli les mêmes qualités évidentes qu’il a pu observer en travaillant avec Michael Schumacher et Lewis Hamilton. Bonnington est l’ingénieur de course du jeune Italien, qui vient de remporter son premier Grand Prix.

Bonnington a été l’ingénieur de piste de Lewis Hamilton pour six de ses sept titres mondiaux avec Mercedes entre 2014 et 2020. Il a également travaillé avec Michael Schumacher lors de son retour de trois ans à Brackley, et fut l’ingénieur de Jenson Button en 2009, et il a connu une grande émotion ce dimanche en Chine.

"J’étais juste soulagé ! Il m’a flanqué un sacré coup de stress avec ce blocage de roue à trois tours de la fin ! Je me suis dit ’sérieusement, allez...’. Mais oui, c’était bien. Le truc, c’est qu’il ne faut pas s’emballer !" a-t-il confié à Sky F1.

La première victoire d’Antonelli étant un doublé Mercedes avec George Russell, le podium a été complété par Hamilton, ce qui a plu à l’ingénieur : "C’est plutôt pas mal. Je ne peux pas me plaindre. Avoir Lewis là avec Kimi c’était un sacré moment, un moment que je chérirai."

"J’avais l’impression que le groupe se reformait, mais pas vraiment le groupe... je ne sais pas quelle est l’analogie appropriée ! Mais oui, c’était vraiment, vraiment sympa, très touchant. Et Lewis est un grand sportif."

Bonnington entretenant une relation très différente avec Antonelli par rapport aux champions déjà établis qu’étaient Schumacher et Hamilton lorsqu’il a commencé à travailler avec eux, il a expliqué que lui et l’Italien avaient dû apprendre à travailler efficacement ensemble.

"C’est le jour et la nuit. Avec Lewis, je savais ce qu’il pensait. Je savais qu’il n’avait pas besoin qu’on lui dise les choses, alors que quand j’ai commencé avec Kimi, c’était plutôt, je ne sais pas ce qu’il ignore encore. Je dois donc me remémorer un tas de trucs que je considérais comme acquis."

"C’était un bon processus pour moi. Mais oui, Kimi apporte une ambiance complètement différente. Il est évidemment encore si jeune, mais plein d’énergie. Il aime vraiment fédérer le garage. Il est toujours partant pour des farces, mais il sait parfaitement quand il faut s’y mettre et travailler dur."

De fait, Bonnington est devenu le mentor d’Antonelli durant ses années de formation en F1, une responsabilité qu’il assume et pour laquelle il pense être la personne adaptée : "Kimi place beaucoup de foi et de confiance en moi, parce que j’ai l’expérience. Lui, il a la jeunesse."

"Nous travaillons donc différemment, et je suis en quelque sorte en train de lui enseigner, de l’accompagner étape par étape à travers le processus pour devenir un champion. Il vient de franchir la première étape. Donc oui, nous devons juste continuer à avancer petit à petit."

Fort de son expérience avec des champions du monde confirmés, Bonnington a expliqué qu’il voit en Antonelli les mêmes ingrédients pour atteindre des sommets similaires en Formule 1.

"C’est une de ces choses... j’ai lu un livre sur la règle des 10 000 heures il y a de nombreuses années. J’ai commencé à croire fermement que ’si nous avions tous assez de pratique, nous serions tous assez bons’."

"Et puis j’ai rencontré des gens comme Michael, j’ai rencontré des gens comme Lewis. Là, vous réalisez que non, en fait, il y a cette étape supplémentaire, ce dixième ou ces deux dixièmes en plus, et c’est ce que Kimi possède. Il a ce petit supplément."

"Cela se voit beaucoup dans les données, notamment dans les tracés d’équilibre que nous examinons. Quand on les regarde, on se demande comment il fait pour piloter la voiture de manière aussi neutre, tout en gérant l’ensemble et en gardant les températures sous contrôle, alors que l’engin est prêt à pivoter sur son propre axe."

"C’est quelque chose à observer, et c’est génial à voir. Ils reviennent toujours avec un feedback qui montre qu’ils sont capables de s’adapter à beaucoup de choses. Il est rare qu’ils reviennent en disant qu’il faut tout chambouler. C’est juste qu’ils savent s’adapter."

Suite à cette victoire immensément populaire, le père d’Antonelli, Marco, a admis que si son fils s’affirme comme un talent fort en F1, son coéquipier George Russell reste le favori pour le titre compte tenu de son immense expérience par rapport au jeune homme de 19 ans.

Pour Bonnington, il y a un gouffre entre gagner une course et remporter un titre, mais il sera là pour guider son jeune protégé dans cette tentative.

"Cela va demander de l’endurance. Nous avons deux courses de moins, mais cela va demander beaucoup d’endurance. En gagner une, c’est génial. Gagner un championnat, l’effort nécessaire est exponentiel. Je pense qu’il faut y aller étape par étape."

"Suivre les procédures. Penser uniquement au processus. Et oui, ne pas s’emballer. Ne pas s’inquiéter. Ça viendra si vous cochez toutes les cases et que tout est bien aligné ; ça viendra à vous. Concentrez-vous simplement sur la tâche à accomplir. Et ne vous souciez pas du championnat, il viendra tout seul."