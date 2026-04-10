Jos Verstappen ne voit pas le départ de Lambiase pousser Max vers la sortie

Le départ programmé de Gianpiero Lambiase vers McLaren F1 ne devrait pas provoquer de séisme du côté de Red Bull Racing. Du moins, pas au point de pousser Max Verstappen vers la sortie. C’est en tout cas la conviction de son père, Jos Verstappen, qui s’est exprimé pour la première fois depuis l’annonce conjointe faite hier sur les coups de 16 heures par les deux équipes

Présent lors du shakedown du TAC Rally, le Néerlandais a expliqué que le clan Verstappen n’avait pas été pris de court par cette décision.

"Nous le savions depuis un moment, et nous savions aussi quand cela allait se produire," a-t-il confié. "Nous avons encore un an et demi à deux ans pour travailler avec lui."

Plutôt que de s’y opposer, Jos Verstappen estime même que ce départ vers McLaren constitue une opportunité logique pour l’ingénieur britannique.

"C’est une énorme opportunité pour lui. Nous comprenons, et nous lui avons aussi dit qu’il devait le faire. Il doit saisir cette chance à deux mains."

Désormais, la responsabilité incombe à Red Bull de lui trouver un successeur.

"C’est à Red Bull de le remplacer maintenant. Nous allons voir ce qu’ils font."

Alors que Max Verstappen avait déjà laissé entendre qu’il souhaitait poursuivre sa carrière uniquement avec Lambiase à ses côtés, son père tempère toute idée de retraite anticipée.

"Beaucoup de choses ont changé. Surtout après quatre titres mondiaux, vous avez accompli énormément ensemble."

"Bien sûr, tout dépend de Max, mais personnellement je pense simplement qu’il va continuer."

Un optimisme nourri notamment par les évolutions attendues en Formule 1, en particulier concernant la réglementation 2026, qui suscite de nombreuses critiques dans le paddock.

"Je pense qu’il va continuer. On dirait que la Formule 1 et la FIA vont de toute façon changer les règles. Ce qu’ils peuvent faire dès cette année aidera déjà. Aussi pour les fans et les pilotes. Ils se plaignent énormément. Je pense qu’ils savent ce qu’il faut faire."

Comme beaucoup d’observateurs, Jos Verstappen ne cache pas ses réserves sur la direction actuelle de la discipline. Et le constat est sévère.

"En tant que pilote, je n’aime pas autant. Quand je regarde, j’éteins simplement la télévision. Ce n’est pas ce que représente la Formule 1. On ne demande plus le maximum au pilote, c’est devenu davantage une course pour les ingénieurs."

"Le pilote doit beaucoup lever le pied, et à cause de cela ils ne peuvent plus vraiment faire la différence, et je trouve ça dommage."

"Il faut freiner tard. Dans les virages rapides, il faut pouvoir faire la différence, mais ce n’est pas possible avec ces voitures."

Dans ce contexte, l’intérêt de Max Verstappen pour d’autres disciplines, notamment le GT, ne surprend guère son père.

"Pour les passionnés, c’est une meilleure course que la Formule 1. Avant, tous les pilotes de GT3 voulaient aller en Formule 1 mais aujourd’hui, c’est devenu un rêve beaucoup moins partagé."

L’ancien conseiller de Red Bull, le Dr Helmut Marko, est lui aussi prudent et affirme que ce changement a fondamentalement transformé la discipline et a conduit Max Verstappen à évoquer avec lui "une année sabbatique ou un retrait définitif de la F1".

"Max me parle davantage du Nürburgring que de la Formule 1, c’est un pur-sang de la course. La réglementation actuelle est extrêmement axée sur la gestion de l’énergie, ce qui n’est possible qu’en collaboration avec les ingénieurs logiciels. Le pilote a été privé de son rôle prépondérant."

"Il y aura des adaptations, mais je ne peux pas dire pour l’instant s’il sera possible de faire en sorte que le pilote redevienne le facteur décisif."