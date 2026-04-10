Webber mis en retrait : Piastri justifie l’évolution naturelle dans la gestion de sa carrière

À mesure que son expérience grandit en Formule 1, Oscar Piastri affine aussi son organisation en coulisses. Le pilote McLaren a récemment levé le voile sur la réorganisation de son entourage en piste, marquée notamment par un rôle réduit de Mark Webber lors des week-ends de course.

Ancien pilote de F1 entre 2002 et 2013, Webber reste toutefois pleinement impliqué dans la carrière de son compatriote australien, même si sa présence physique sur les circuits se fait désormais plus rare. Une évolution logique selon Piastri, dont la relation de travail avec le vainqueur de neuf Grands Prix a considérablement évolué depuis leurs débuts communs en 2019.

Désormais engagé dans sa quatrième saison en Formule 1, Piastri explique avoir progressivement réduit sa dépendance à l’égard de Webber sur les week-ends de course, à mesure qu’il gagnait en maturité et en autonomie dans le paddock.

Cette nouvelle organisation s’accompagne d’un rôle accru pour Pedro Matos, qui avait déjà collaboré avec Piastri lors de sa saison victorieuse en Formule 2 avec Prema en 2021.

"Mark est toujours très impliqué, et j’ai beaucoup échangé avec lui depuis le début de l’année," a expliqué Piastri à Fox Sports.

"Il n’y a rien de particulier, nous avons simplement décidé que les choses seraient un peu différentes à partir de cette saison. Comme je l’ai dit, il ne sera simplement plus aussi souvent présent sur les circuits. C’est vraiment aussi simple que ça."

Le pilote McLaren insiste sur le fait qu’aucun événement précis n’a motivé cette décision : "Il n’y a rien de spécifique qui a déclenché cela."

Au contraire, cette évolution s’inscrit dans une progression naturelle : "J’ai plus d’expérience dans ma carrière désormais, et il y a aussi le fait que je peux prendre certaines décisions moi-même, poser certaines questions moi-même."

Depuis qu’il a pris Piastri sous son aile en 2019, Webber a joué un rôle bien plus large que celui d’un simple manager, accompagnant son ascension depuis la Formule Renault Eurocup jusqu’à la Formule 1. Fort de son expérience au plus haut niveau, notamment chez Red Bull, il a apporté un encadrement précieux face aux exigences d’une équipe de premier plan.

Piastri reconnaît d’ailleurs que cette expertise s’est révélée particulièrement déterminante lors de ses débuts en F1.

"Oui, surtout lors des premières années, et en particulier la première saison, il y avait beaucoup de questions auxquelles je n’avais même pas pensé, que Mark posait comme si elles étaient évidentes pour moi et pour l’équipe."

Aujourd’hui, la situation a changé. L’Australien se sent plus à l’aise dans son rôle et plus capable de gérer seul les aspects techniques et stratégiques de son métier.

"Maintenant, certaines de ces questions me viennent beaucoup plus naturellement."

Loin de traduire une prise de distance, la réduction de la présence de Webber en piste symbolise avant tout la montée en puissance de Piastri.

"C’est simplement une évolution naturelle," conclut-il.