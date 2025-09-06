L’ex-assistante d’Horner est de retour en F1 au GP d’Italie

Fiona Hewitson, l’ancienne assistante de direction au cœur de la chute de Christian Horner, a refait surface dans le paddock de Formule 1.

Jusqu’à présent, les médias britanniques, en particulier, ont évité de la nommer, à cause de procédures juridiques toujours en cours dans le pays. Mais son nom est bien connu dans le paddock et elle est apparue en tenue Cadillac F1 à Monza, confirmant les informations données il y a quelques semaines déjà.

Hewitson a longtemps été l’assistante personnelle de Horner chez Red Bull et la femme qui est au cœur des tristement célèbres « sextos » qui ont déclenché la crise ayant finalement conduit au limogeage de Horner de son poste de directeur d’équipe en juillet.

Hewitson est devenue assistante de direction de Dan Towriss (en photo), PDG de Cadillac F1, également présent à Monza avec sa femme.

Parallèlement, Horner lui-même a été évoqué pour un retour en Formule 1 dans une nouvelle équipe, Aston Martin F1.

Des rumeurs initiales l’associaient au nouveau projet Cadillac, mais ces rumeurs ont été étouffées dès que le transfert d’Hewitson chez Cadillac a été connu. Alpine a également été évoquée, peut-être au sein d’un nouveau consortium aux côtés de Bernie Ecclestone et Flavio Briatore.

Mais les rumeurs les plus récentes et les plus intrigantes concernent Aston Martin.

"On parle d’Horner non seulement comme directeur d’écurie, mais aussi potentiellement comme participant financier," rapporte Ralf Bach, le correspondant de F1-insider. "Aston Martin compte de nombreux actionnaires, une entrée par cette voie est donc envisageable."

Une telle opération réunirait même Horner et Adrian Newey, lui aussi attiré par Aston Martin grâce à des actions.

"Le cas de Lawrence Stroll est un sujet clé à cet égard. Le milliardaire et propriétaire de l’écurie envisagerait un retrait à moyen terme de la Formule 1. Dans ce cas, une vente totale ou partielle de l’écurie est envisageable, dans laquelle Horner pourrait également jouer un rôle."

Cependant, Ralf Bach a également insisté sur le fait que ses propres sources démentent ces rumeurs.

"Elles proviendraient d’une réunion entre Horner et le directeur technique d’Aston Martin, Adrian Newey. Cependant, la réunion était davantage une rencontre, purement privée. Andy Cowell, ancien directeur moteur de Mercedes, est et restera le directeur d’équipe d’Aston Martin."