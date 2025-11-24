‘Cirque du Soleil’, asphalte, froid en tribunes : Las Vegas, un GP de F1 à revoir ?

Très critiqué à ses débuts pour son côté ‘tout pour le show’, le Grand Prix de Las Vegas a connu une édition 2025 un peu plus satisfaisante mais tout de même contrastée.

Si le spectacle a été au rendez-vous, notamment en qualifications, des pilotes, comme le toujours respecté Fernando Alonso, ont critiqué l’asphalte proposant très peu d’adhérence du circuit et jugé indigne de la F1.

Après sa 2e place (sur tapis vert), George Russell, qui l’avait emporté aussi à Las Vegas l’an dernier, est lui plus positif. Peut-être parce que ce Grand Prix lui réussit bien justement ?

« Globalement, le week-end est très agréable, et ils ont fait un excellent travail. Cela a évolué au fil de ces trois années. »

Mais à l’image de Pierre Gasly ou encore de Fernando Alonso, George Russell a pointé du doigt le lourd décalage horaire infligé aux pilotes : 11 heures entre Las Vegas et le prochain Grand Prix, la semaine directement après, au Qatar !

« Bien sûr, c’est un défi immense – le fuseau horaire, pas seulement pour nous, mais pour les milliers de personnes qui voyagent sur chaque course. »

« Ce serait probablement plus agréable si c’était une course isolée plutôt qu’un enchaînement direct. Mais de toute façon, à cette période… et si l’on fait une course de nuit à Vegas – quelle que soit la manière de procéder, ce sera très difficile. »

Peu amateur de circuits urbains en général, Max Verstappen a moins critiqué le tracé en lui-même que le côté show du week-end, avec strass et paillettes…

« Eh bien, au bout du compte, il faut aussi se faire sa propre opinion, n’est-ce pas ? Certaines personnes aiment qu’on ajoute du spectacle. Certaines personnes aiment différents types de circuits en tant que fans également. »

« J’ai aussi mes opinions sur ce que j’aime. J’apprécie certains week-ends plus que d’autres. J’aime toujours être à Vegas, mais je suis personnellement moins un homme de spectacle. »

« Je ne suis pas vraiment porté là-dessus. Mais je comprends, cela fait partie du calendrier. Si l’on est à Vegas, cela doit être ainsi. Donc je comprends, et c’est très bien. »

Malheureux déclassé de l’épreuve, Lando Norris a eu des images un peu plus marquantes et tranchées pour critiquer le Grand Prix de Las Vegas – ou plutôt ce à quoi il ressemblait par le passé. Pour le pilote McLaren F1, c’était le Cirque du Soleil à la première édition !

« C’est certainement mieux qu’il y a quelques années. C’était un peu trop pour tout le monde. On aurait aussi bien pu être au Cirque du Soleil avec ce que nous faisions à l’époque. »

« Nous sommes tous beaucoup plus satisfaits de ce que nous faisons désormais. Mais c’est un bel événement. Ce serait mieux s’il faisait un peu plus chaud. »

Le pilote McLaren F1 a aussi quelque peu frissonné durant le week-end, et on ne parle pas de sa disqualification mais du mercure au thermomètre…

« Nous apprécierions tous si c’était un peu plus... Je ne sais pas si c’est quelques mois plus tôt ou plus tard, peu importe, mais si c’était plus chaud, tout le monde apprécierait davantage le week-end. »

« Même pour les fans, ce n’est pas agréable de rester assis dans le froid toute la journée et sous la pluie. Si cela pouvait bouger, je suis sûr que certaines choses plairaient à tout le monde. »