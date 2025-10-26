Norris révèle comment il a amélioré sa concentration en qualifications

Lando Norris a révélé avoir été surpris par son chrono en qualifications, qui a été quatre dixièmes plus rapide que celui de Charles Leclerc. Le pilote McLaren F1 s’interroge de la manière dont il a réussi à trouver autant d’avance.

Il avait en plus eu l’impression de rater son tour avec quelques petites erreurs, et l’annonce de son chrono finale n’en a été que plus surprenante, comme il l’a raconté en conférence de presse.

"C’est ça qui est un peu déroutant. Évidemment, c’était un tour incroyable. J’ai repoussé le freinage partout, j’ai un peu plus attaqué dans les virages rapides, ce genre de choses. Mais je n’avais pas le delta, donc je ne savais pas si j’étais en avance, en retard, si c’était bon ou mauvais" raconte Norris.

"Il y a eu deux ou trois endroits où j’ai eu l’impression d’avoir un peu raté ma sortie, comme à la sortie du virage 6, mais le reste me semblait plutôt correct. J’étais content, mais je pensais que ce serait plutôt un 1’15’’9, 1’15’’8."

"Je me disais que si je passais devant Charles, je serais déjà content. Alors quand j’ai vu 1’15’’5 sur mon volant, j’ai eu un grand sourire, parce que c’était un de ces tours où tout s’assemble parfaitement au niveau des sensations."

"C’était très naturel, un peu comme mon tour à Monaco. Une super sensation, car ça faisait un moment. Ce n’est pas souvent cette année que j’ai ce sentiment dans cette voiture, même si elle est très rapide. Donc oui, je suis heureux pour ça."

Le Britannique admet qu’il ne sait pas comment il a été aussi rapide : "Honnêtement, je ne sais pas. Il faut que j’aille voir sur les données. Comme je l’ai dit, j’ai juste un peu plus repoussé le freinage à quelques endroits."

"J’ai pris un peu plus de risques dans les virages rapides. Mais souvent, les tours que je réussis le mieux, je ne sais pas vraiment ce qu’il s’est passé ni comment. Comme je l’ai dit à la radio à Will et Jarv, moins j’en sais, mieux je fais en général en qualifs."

"C’était le cas ici. Mais oui, six dixièmes, j’étais surpris. J’ai un peu stressé après le premier run de Q3 quand Charles a fait un 1’15’’9. Je me suis dit ’wow, c’est un tour impressionnant’. Donc, comme je l’ai dit, ça m’a fait plaisir quand j’ai vu un 1’15’’5."

Max Verstappen est cinquième sur la grille et Oscar Piastri septième, ce qui a étonné Norris, même s’il était vraiment satisfait de son tour : "Peut-être un peu, oui. C’est difficile à dire, parce que j’ai l’impression de faire un très bon travail."

"Je sens que c’est le cas depuis plusieurs week-ends maintenant, surtout quand j’ai ce feeling que j’ai eu en qualifications. En fait, toute la journée a été bonne, pas seulement mon tour en Q3. Les EL3 étaient déjà solides, un bon pas en avant par rapport à vendredi. Q1, Q2, Q3, tous mes tours étaient bons."

"Pas d’erreur, pas de blocage de roue, rien de tout ça. Et j’ai pu améliorer de manière régulière. La voiture est incroyablement rapide, mais pas facile à piloter. Je pense qu’on s’en plaint tous les deux avec Oscar, mais quand tu trouves ce petit rythme, elle vole. Et c’est ce que j’ai ressenti là."

Il révèle qu’il n’utilise plus d’affichage de l’écart avec ses concurrents et avec le meilleur tour sur son volant depuis Monaco, car cela le perturbait auparavant. Il n’a donc aucune idée, pendant son tour, de son avance ou de son retard.

"Non, je ne l’ai plus depuis Monaco. Je ne l’ai jamais réutilisé en qualifications depuis. Donc, oui, je ne sais pas. Qui sait si ça m’aurait aidé ou non ? Je pense que quand je ne l’ai pas, je pousse quoi qu’il arrive, peu importe comment commence le tour, peu importe chaque virage."

"Comme tu n’as pas de référence sur ton temps global, tu cherches simplement à maximiser chaque virage au maximum. Sinon, parfois, je passe trop de temps à le regarder, et ce n’est jamais idéal. Donc oui, c’est sympa, parce que quand tout se passe bien comme aujourd’hui, c’est une agréable surprise de voir apparaître un chrono aussi bon."

La stratégie sera complexe, avec un pneu dur décalé d’un cran dans la gamme de Pirelli, et des mediums qui pourraient ne pas être suffisants pour faire un seul arrêt : "Potentiellement, oui. Évidemment, avec le pneu dur qui est un cran plus dur, ça peut changer certaines choses."

"Mais la course de l’an dernier s’était très bien passée, et on était très confiants. Notre rythme en course était très fort avec le mediums-durs l’an passé. Donc non, je ne pense pas qu’on ait beaucoup d’inquiétudes."

"Le rythme a été bon, même en ayant manqué les EL1 et en n’ayant fait les longs relais qu’en EL2. Mais on ne sait jamais. Il peut se passer beaucoup de choses ici. C’est une course longue, il est facile de faire des erreurs. Mais le rythme est là. Tant que je reste concentré, ça ira."

Désormais, il doit se concentrer sur la course, et sur cette longue ligne droite qui mène au premier virage, la plus grande de la saison entre la grille de départ et le premier freinage de la course.

"Avec mes ingénieurs et mon équipe, on va tout revoir ensemble pour voir ce qui est le mieux. Bien sûr, on veut un bon départ et construire notre course là-dessus. Mais c’est une longue ligne droite. Je ne sais pas exactement où on se situe en vitesse de pointe par rapport à Ferrari. En général, on est un peu en dessous, donc on verra bien."

Norris reste prudent quant à son avance sur Verstappen et Piastri, car il pense que ses deux rivaux pour le titre mondial pourraient remonter.

"On parle de deux des meilleurs pilotes de la grille. Donc je ne pense pas qu’on puisse les exclure d’une remontée. De mon côté, notre rythme de course a toujours été très fort cette saison, donc je m’attends toujours à ce qu’Oscar revienne et fasse une bonne course."

"C’est généralement le cas. Donc on verra. C’est ce que j’attends. Et c’est pareil pour Max, quand est-ce qu’il n’a pas été à l’attaque ? J’espère juste rester devant au premier tour, et que ces gars-là retiennent un peu les autres pour moi."