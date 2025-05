’J’ai tout donné’ : Hadjar raconte sa lutte à distance avec Tsunoda

Isack Hadjar a manqué la dixième place du Grand Prix de Miami pour 0"168 face à Yuki Tsunoda. Le pilote Racing Bulls a terminé à un peu plus de 5 secondes de son ancien équipier, qui était sous le coup d’une pénalité, et il explique avoir suivi la lutte en direct avec l’écart qui s’affichait sur son volant.

"Je savais, je pouvais voir le delta sur mon volant et je poussais vraiment dans la voiture" a déclaré Hadjar, qui pense avoir commis des erreurs évitables. "Mais cela n’a pas suffi. Dans le dernier tour, j’ai trop voulu combler l’écart et j’ai commis quelques erreurs ici et là, c’est vraiment frustrant. Je me sens un peu abattu."

"J’ai tout donné, mais ça n’a pas suffi. Un dixième de seconde sur 25 tours ou plus sur le dur, je ne sais pas combien de tours nous avons fait, mais c’est beaucoup. C’était vraiment un dixième de seconde sur tous ces tours. Yuki a peut-être commis quelques erreurs de son côté."

"Plus important encore, j’ai l’impression d’en avoir fait trop, ce qui m’a coûté le top 10. Jeter un dixième ici et là sur 30 tours est facile à faire, et c’est ce que j’ai fait dans le dernier tour. Je savais que j’étais à moins de cinq secondes. C’était une bataille de qualification avec lui. J’en voulais trop et j’ai commis quelques erreurs."

Malgré tout, le pilote français est satisfait d’avoir été proche de marquer des points une nouvelle fois : "C’est bien d’échouer en dehors du top 10, mais en montrant du rythme, plutôt que d’être loin du top 10."

Grand fan du PSG, Hadjar a expliqué que son programme des prochains jours comportait "le match contre Arsenal à Paris. Nous allons gagner. Je ne peux pas y assister, ce qui est frustrant" a-t-il poursuivi, expliquant pourquoi. "Je vais faire du simulateur, et voir mes amis."