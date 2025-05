’Bono est le meilleur’ : Hamilton regrette-t-il son ancien ingénieur de course ?

Lewis Hamilton a insisté sur le fait qu’il ne s’excusera pas pour son franc-parler à la radio lors du GP de Miami.

Une prise de position forte du Britannique qui semble maintenant vouloir reprendre les choses en main et secouer un peu la Scuderia, à qui il a demandé d’être "moins susceptible" quand des accrochages verbaux en course arrivent (à lire ici).

Sur la piste, le septuple champion du monde peine visiblement à s’adapter à Ferrari, après avoir passé toute sa brillante carrière au volant de monoplaces à moteur Mercedes.

L’une de ses difficultés, cependant, est liée à la communication, puisqu’il s’est déjà heurté à plusieurs reprises à Riccardo Adami, l’ancien ingénieur de course de Sebastian Vettel et Carlos Sainz, en 2025.

Comment cela est-il perçu en Italie ? La dernière course de Miami n’a évidemment pas fait bonne impression dans la presse transalpine...

"L’entente entre Hamilton et Adami reste fragile," rapporte le journal La Repubblica. "Depuis le premier dimanche à Melbourne, les frictions et les tensions sont nombreuses."

"La FOM a limité les diffusions des messages radio montrant ces tensions lors des premières courses mais il devient maintenant impossible de les éviter."

Il est également à noter qu’à Miami, Hamilton a évoqué sur les réseaux sociaux sa longue et fructueuse collaboration avec son ancien ingénieur de course chez Mercedes, Peter Bonnington, qui travaille désormais avec Kimi Antonelli.

"J’ai vu la vidéo de Bono, Kimi et Toto (Wolff) et cela m’a vraiment fait chaud au cœur. Bono est tout simplement le meilleur."

Une communication qui est très mal passée dans le camp de la Scuderia et a été évoquée entre Vasseur et Hamilton en tête-à-tête, après les frustrations de la course.

La journaliste de La Gazzetta dello Sport, Arianna Ravelli, insiste sur le fait que, jusqu’à présent, la combinaison Hamilton, Ferrari et Adami n’est "pas très équilibrée".

"L’Anglais avait davantage besoin de Ferrari. Vu son âge, la vision de Ferrari ne peut être qualifiée que de court terme."

"Peut-on avoir le bonheur de rêver d’un nouveau Kimi en rouge ?"

Une référence évidemment à Kimi Antonelli, le rookie de Mercedes F1, qui monte nettement en puissance.

Quand on lui demande ce qu’il ressent après avoir raté le recrutement du jeune Italien Antonelli, John Elkann, président exécutif de Ferrari, rit jaune et plaisante : "Peut-être à 40 ans !"

Ravelli pense quant à elle que les projecteurs devraient également se braquer sur les contre-performances de Frédéric Vasseur à la tête de l’écurie.

"Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ?" s’interroge-t-elle. "Après l’ère (Mattia) Binotto, le mantra à Maranello était : ’Laissez Vasseur cuisiner’. Alors, étaient-ce les mauvais ingrédients ou le chef a-t-il besoin de se remettre à niveau sur Masterchef ?"