’J’ai eu l’air stupide’ : pourquoi Sainz n’a pas résisté à une attaque d’Albon

Alors que le couac de communication chez Ferrari a fait les gros titres dimanche après la course du Grand Prix de Miami, une autre scène de tensions est passée inaperçue du côté de Williams F1. Alex Albon a en effet dépassé Carlos Sainz a un moment où l’équipe voulait geler leurs positions, mais le Thaïlandais se défend en mettant en avant un mauvais timing.

"C’est très probablement au moment précis de ce message que je l’ai dépassé" a déclaré Albon. "Je pense que si nous étions restés ensemble un peu plus longtemps, on me l’aurait dit [de garder ma position], mais, pendant ce temps, nous étions encore libres de courir. Je pense que c’était juste un retard entre les deux voitures."

Sainz s’est agacé à la radio en fin de course en disant "ce n’est pas comme ça que je cours", et James Vowles, son directeur, a tenu à lui répondre personnellement en lui disant qu’il était "d’accord", prônant au passage "un engagement clair".

Sainz est ensuite revenu sur le déroulé de cette consigne et de son non-respect, et pense qu’Albon aurait pu la respecter : "L’équipe nous a dit que nous allions geler les positions, puis... je ne sais pas s’il a compris le message ou non, mais en gros, il m’a doublé."

Ce qui agace l’Espagnol, c’est de ne pas avoir pu se défendre : "Non, pour moi, c’est seulement si on me dit à la radio que je ne vais pas être attaqué et que nous allons attaquer ensemble, si je suis dépassé, j’ai l’air stupide parce que je me sens impuissant."

"Vous jouez le gentil. De la même manière que j’ai joué le gentil à Djeddah, vous vous faites doubler et vous avez l’air complètement stupide. Mais c’est comme ça, nous en parlerons, je suis sûr que nous en sortirons grandis en tant qu’équipe et que nous irons de l’avant."

Malgré une neuvième place décevante, Sainz s’est félicité du rythme de la Williams FW47 à Miami, et d’une course solide : "Nous avions un rythme très élevé de mon côté du garage. Je pense que j’ai eu un peu de mal dans les deux premiers tours."

"Je pensais que l’incident du virage 3 avait causé des dommages, alors j’ai pris mon temps et j’ai eu quelques accrochages. Je pense que cela m’a un peu déconcentré. Mais une fois que j’ai pris le rythme de la course, nous avons été très rapides. Si vous regardez le rythme de la course, nous avons prouvé que nous étions forts."

De son côté, Albon a terminé cinquième et admet que son équipe n’a pas compris comment elle a réussi à se retrouver devant Ferrari et au niveau de Mercedes : "Je pense que ce week-end nous a surpris, c’est certain. Nous en avons parlé à chaque débriefing depuis le début du week-end : pourquoi sommes-nous bons ce week-end ?"

"Il ne s’agit pas d’un point d’interrogation, mais de savoir ce qui, sur ce circuit, nous convient vraiment. Et je pense que ce que nous avons compris, c’est qu’en général, il n’y a pas de virages que nous n’aimons pas, disons-le comme ça. Dès le premier tour des Libres, la voiture était bien placée et nous avons pu progresser rapidement, ce qui est très important dans un week-end de Sprint."