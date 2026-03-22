Red Bull invitée à recadrer Verstappen suite au vide laissé par Marko

La situation de Max Verstappen au sein de Red Bull Racing suscite de plus en plus d’interrogations en ce début de saison 2026. Entre critiques répétées des nouvelles règles techniques et signaux d’intérêt pour d’autres disciplines, le quadruple champion du monde traverse une période de frustration. Pour Ralf Schumacher, une absence majeure dans l’organigramme de Red Bull pourrait expliquer cette dérive : celle d’un cadre à la Helmut Marko.

Depuis l’introduction des nouvelles réglementations axées sur la gestion de l’énergie, Verstappen n’a pas caché son agacement. Lors des essais hivernaux, il avait déjà qualifié ces règles d’anti-course, allant jusqu’à comparer la discipline à de la Formule E sous stéroïdes.

Malgré un Grand Prix de Chine animé, le Néerlandais a également estimé que ceux qui l’avaient apprécié "ne comprenaient pas la course automobile". Une sortie remarquée, d’autant que d’autres pilotes comme George Russell ou Lewis Hamilton ont, eux, salué le spectacle offert par ces nouvelles règles.

Pour Ralf Schumacher, cette liberté de ton et ces prises de position répétées traduisent surtout un manque d’encadrement depuis le départ d’Helmut Marko, fin 2025. Figure clé de l’environnement Verstappen, l’Autrichien était connu pour son franc-parler et sa capacité à recadrer les pilotes.

"En termes de caractère, Max est irréprochable, il n’y a rien à lui reprocher," assure Schumacher. "Ce qui manque actuellement, c’est quelqu’un à ses côtés. Quand on a autant de succès que Verstappen – je l’ai moi-même vécu – il y a forcément moins de personnes pour vous contredire."

"Il ferait bien d’écouter son père ou un bon ami et de se concentrer sur l’essentiel. Je ne pense pas que parler de Mario Kart en public l’aide ; ça, il peut le faire avec ses amis."

Schumacher pointe également du doigt d’autres déclarations publiques du Néerlandais, notamment son intérêt affiché pour d’autres disciplines comme les 24 Heures du Nürburgring ou Le Mans.

"Dire à la télévision : ’Je suis content d’avoir le Nürburgring et de pouvoir rouler au Mans, parce que j’aime ça. La Formule 1 ne me procure pas de plaisir en ce moment’, ce sont des choses qui n’aident pas vraiment."

Selon lui, l’absence d’une figure d’autorité forte favorise ces écarts.

"Il est important d’avoir quelqu’un à vos côtés pour vous éviter ce genre d’erreurs. Et j’ai l’impression que cela lui manque un peu."

La situation est d’autant plus délicate que Red Bull ne domine plus comme auparavant. Verstappen évolue désormais plus régulièrement dans le peloton, hors des positions de tête.

"Il s’est habitué à pouvoir faire plus ou moins ce qu’il veut grâce à son succès, et à être reconnu pour cela," analyse Schumacher.

"Mais la situation est différente aujourd’hui : il se bat davantage dans le milieu de grille."

"Il manque quelqu’un comme Marko, qui parle franchement, soutient l’équipe et peut dire à Max : ’Stop, c’est comme ça que nous allons faire’."

Pour Schumacher, Red Bull doit rapidement combler ce vide afin d’éviter une spirale négative.

"Ce rôle manque vraiment, et j’espère que Red Bull va le combler rapidement, sinon cela risque de créer une dynamique négative inutile."

Au-delà du cas Verstappen, il insiste sur l’importance d’une communication claire au sein des équipes, prenant en exemple les méthodes d’autres structures comme Honda ou Aston Martin F1.

"La communication est essentielle pour Aston et Honda. Il faut dire calmement quel est le problème, combien de courses seront nécessaires, puis avancer. Les médias continueront de poser des questions, et s’ils n’obtiennent pas de réponses, ils iront les chercher ailleurs."