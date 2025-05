Leclerc : Il n’y a aucun ressentiment envers Hamilton après Miami

Charles Leclerc a admis n’avoir « aucun problème » avec son coéquipier chez Ferrari, Lewis Hamilton, après la polémique des consignes d’équipe lors du Grand Prix de Miami.

Dans la phase finale de la course, les pilotes Ferrari étaient septième et huitième, mais en raison de stratégies pneumatiques différentes, ils se sont retrouvés avec des composés opposés.

Leclerc était en pneus durs, Hamilton étant derrière, sur le composé médium plus tendre, et a demandé à Ferrari d’effectuer un échange pour rattraper la Mercedes d’Andrea Kimi Antonelli devant.

Il a fallu plusieurs tours à Ferrari pour délibérer, au grand dam d’Hamilton, qui n’a alors pas pu remonter sur Antonelli et a dû procéder à un nouvel échange.

Une fois de plus, cela a pris plus d’un tour en raison d’une mauvaise communication entre le muret des stands et les deux pilotes Ferrari, ce qui a frustré Leclerc et, plus encore, Hamilton, qui a demandé à son ingénieur de course s’il devait également laisser passer la Williams de Carlos Sainz.

Malgré tout le chaos, Leclerc n’en voulait pas à son coéquipier, mais s’interrogeait sur la gestion de Ferrari.

"La plupart du temps, je dis quelque chose, mais cette fois je ne pense pas que je dirai quoi que ce soit. Je pense que l’affaire va déjà prendre de l’ampleur sans moi. Nous devons faire mieux, c’est sûr. La journée n’était pas idéale et nous étions loin d’avoir maximisé notre potentiel, mais nous devons nous ressaisir et faire mieux."

Interrogé sur la possibilité de laisser Hamilton passer sans consigne d’équipe, Leclerc a répondu : "Pas vraiment, car je savais que Lewis était en medium, donc il aurait eu un peu plus de mal que moi à aller au bout, donc nous devions tous les deux prendre soin des pneus."

Cependant, le Monégasque a reconnu qu’il aurait argumenté de la même manière s’il avait été à la place d’Hamilton.

"Je comprends aussi qu’il ait voulu essayer de faire quelque chose de différent, donc j’apprécie évidemment la situation. J’aurais fait la même chose à sa place, en essayant d’être un peu plus agressif avec les pneus médiums. Il n’y a aucun ressentiment envers Lewis, absolument pas."

"Je comprends qu’il cherche à optimiser autant que moi le potentiel de la voiture. Le potentiel de la voiture se limite à cela, ce qui est frustrant."

Leclerc a soutenu que des discussions auraient dû avoir lieu avant la course concernant les changements de positions afin d’éviter les problèmes en piste.

"Je pense que nous aurions dû discuter un peu plus en tout cas ! Avant de procéder au changement, il ne faut pas oublier qu’on essaie d’aller au bout avec ces pneus. J’essaie de bien travailler avec mes pneus, et ensuite tout devient compliqué. Je ne m’attendais pas à ce que Carlos soit si proche. Tout cela a rendu la situation un peu plus délicate, mais je pense qu’il y a beaucoup de choses à examiner."

"Comme je l’ai dit, nous devons progresser et être suffisamment robustes pour faire mieux chaque fois que nous nous retrouverons dans ces situations. Le plus gros problème, cependant, est la performance."

Ferrari en a cruellement manqué à Miami, et la course a vu deux McLaren, deux Mercedes, une Red Bull et une Williams terminer devant.

"Il y a déjà de la frustration, car je me battais pour la huitième place à ce moment-là et je ne progressais pas. J’étais vraiment en difficulté avec la voiture, donc c’est une frustration. Et puis tout le reste, tout cela s’additionne. La radio ne fonctionne pas toujours… Dans ce cas, probablement que oui, mais la radio ne reflète pas toujours la réalité."

À l’avenir, Leclerc est convaincu que lui et Hamilton travailleront ensemble pour améliorer la situation de Ferrari.

"Je pense que nous sommes assez bien alignés à ce sujet. Au fait que ce n’était pas le dimanche que nous souhaitions, et même si le rythme n’est pas au rendez-vous, je ne pense pas qu’il y aurait eu de miracle. Si tout s’était parfaitement déroulé, nous aurions peut-être terminé devant Kimi [Antonelli], mais c’est tout."

"Il n’y avait pas grand-chose de plus dans la voiture, donc je pense qu’il faut faire la distinction. Oui, nous devons régler les problèmes qui nous ont probablement coûté une place, mais les sept ou six autres places qui nous manquent sont dus à la voiture. Nous devons améliorer cela."