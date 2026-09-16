Imola pour conclure la saison ? Leclerc lâche un indice clair

Charles Leclerc a peut-être involontairement ajouté une nouvelle pièce au puzzle entourant la fin de saison 2026 de la Formule 1. Alors que les incertitudes persistent autour des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi, plusieurs informations font d’Imola le candidat pour accueillir la dernière manche du championnat le 6 décembre. Présent lundi dans la région d’Émilie-Romagne avant ses essais hier, le pilote Ferrari a conclu son intervention par une phrase qui n’est pas passée inaperçue.

Avant de tester hier sa SF-26 avec Pirelli à Imola, Charles Leclerc s’est rendu lundi à Imola afin d’inaugurer un nouveau centre civique polyvalent à Spazzate Sassatelli. Cette infrastructure a notamment été financée grâce aux fonds récoltés lors de la vente aux enchères caritative organisée par le pilote Ferrari après les inondations qui avaient frappé l’Émilie-Romagne en 2023.

Leclerc est revenu sur les conséquences particulièrement importantes de ces inondations et sur l’attachement qu’il porte à cette région italienne.

"En 2023, cela m’a brisé le cœur de voir cette région, l’Émilie-Romagne, que j’aime, subir des dégâts aussi importants," a déclaré le Monégasque.

Malgré l’ampleur des destructions, Leclerc a également souligné la mobilisation de la population locale face à la catastrophe.

"Tout le monde était incroyablement uni, et cela a énormément aidé."

Le pilote Ferrari a ensuite évoqué sa propre contribution aux efforts de reconstruction.

"Pour ma part, je suis heureux d’avoir laissé une petite trace dans une région qui m’est si chère."

C’est toutefois sa conclusion qui a immédiatement attiré l’attention, compte tenu des informations circulant actuellement sur le calendrier 2026.

"Et j’espère vous revoir ici à la fin de l’année."

Cette dernière remarque intervient alors que des informations persistantes évoquent la possibilité qu’Imola accueille la finale de la saison 2026.

Le calendrier actuel prévoit encore les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi en fin de saison. Mais leur maintien reste entouré d’incertitudes et plusieurs scénarios ont été évoqués pour modifier la conclusion du championnat.

Dans l’hypothèse où ces deux rendez-vous seraient retirés du calendrier, Imola est régulièrement cité comme la destination pour organiser la dernière course de l’année. La date serait celle du 6 décembre.

La déclaration de Leclerc ne constitue évidemment pas une confirmation officielle de ce scénario même si c’est aujourd’hui un secret bien mal gardé dans le paddock : la F1 et les équipes ont déjà réservé la plupart des hôtels de la région.

Le calendrier de Ferrari a justement conduit l’équipe à revenir sur le circuit d’Imola. Hier, le Monégasque et Lewis Hamilton ont pris le volant d’une Ferrari dans le cadre d’une séance d’essais organisée avec Pirelli. Les deux pilotes ont participé au développement des pneumatiques destinés à la saison 2027.

Cette présence n’est toutefois pas liée à une éventuelle organisation du Grand Prix de Formule 1 en décembre : les essais Pirelli étaient programmés indépendamment des discussions concernant le calendrier et prévus de longue date. Cela n’en reste pas moins un bel avantage pour elle, tout comme pour Racing Bulls qui roulera aussi en sa compagnie aujourd’hui.