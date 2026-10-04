Verstappen et Wolff approuvent le maintien du Qatar et d’Abu Dhabi

Max Verstappen et Toto Wolff ont apporté leur soutien à la décision de la Formule 1 de maintenir les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi comme les deux dernières manches de la saison 2026. Après plusieurs semaines d’incertitude liées à la situation sécuritaire dans la région, Stefano Domenicali a confirmé à Sepang que le calendrier initial serait respecté. Si Verstappen avait auparavant estimé que la F1 ne devait pas se rendre au Moyen-Orient en cas de danger persistant, le pilote Red Bull considère désormais que les garanties obtenues auprès des autorités doivent être prises en compte. Wolff partage cette confiance, tout en rappelant que la situation demeure susceptible d’évoluer rapidement.

La Formule 1 a donc tranché. Alors que l’incertitude entourait depuis plusieurs semaines la conclusion de la saison, le Qatar et Abu Dhabi accueilleront bien, dans l’état actuel de la situation, les deux dernières manches du championnat.

Stefano Domenicali l’a confirmé plusieurs diffuseurs présents à Sepang, où se déroule le Grand Prix de Bahreïn relocalisé en Malaisie. Le PDG de la F1 assure que les équipes et les pilotes ont été tenus informés de l’évolution de la situation et que la décision a été prise conjointement avec la FIA.

"Nous tenons clairement les équipes et les pilotes informés. Je partage avec la FIA la responsabilité de prendre la bonne décision. C’est ce que nous avons décidé de faire."

Domenicali a également indiqué avoir rencontré à Sepang le promoteur du Grand Prix d’Abu Dhabi. Selon lui, "pratiquement 99%" des billets pour l’épreuve ont déjà été vendus, alors que la confirmation du maintien de la course met fin, au moins pour le moment, aux interrogations entourant la finale de la saison.

Verstappen s’était montré prudent ces dernières semaines. Le quadruple champion du monde avait notamment estimé que la Formule 1 ne devait pas se rendre au Moyen-Orient si les conditions de sécurité restaient insuffisantes.

La confirmation apportée par les responsables de la discipline et les garanties reçues des différentes autorités ont cependant convaincu le Néerlandais d’accepter la décision.

"S’ils disent que la situation est suffisamment sûre et qu’ils ont discuté avec toutes les autorités, alors il faut leur faire confiance."

Verstappen a également révélé avoir échangé directement avec Domenicali sur ce dossier. Le pilote Red Bull entretient depuis longtemps un dialogue avec le dirigeant italien et affirme que les deux hommes partagent régulièrement leurs points de vue.

"J’ai toujours eu de bons contacts avec Stefano et nous partageons nos opinions de manière franche et honnête. Lorsque quelque chose ne me plait pas, je le dit et il le sait."

Toto Wolff s’est montré tout aussi favorable à la décision de la Formule 1. Le directeur de Mercedes a souligné plusieurs indicateurs qui, à ce stade, ne s’opposent pas à la tenue des deux épreuves.

"Tout est prêt. Il n’y a pas d’alerte concernant les voyages, les compagnies aériennes continuent de voler et les polices d’assurance sont en place. Il n’y a donc rien de négatif à signaler."

Wolff refuse néanmoins de considérer le dossier comme définitivement figé.

"La situation régionale peut encore évoluer et devra donc continuer à faire l’objet d’une surveillance étroite jusqu’aux deux derniers rendez-vous."

Cette prudence rejoint celle de la Formule 1 elle-même. La décision actuelle repose sur les informations et les garanties dont disposent les responsables du championnat, ce que Domenicali a de nouveau souligné.

"C’est la direction que nous avons prise sur la base des informations et des garanties dont nous disposons et que nous devons absolument avoir, bien entendu."

La confirmation du Qatar et d’Abu Dhabi signifie également que le plan de secours préparé autour d’Imola n’aura pas besoin d’être activé dans les circonstances actuelles.

Le circuit italien se prépare tout de même à pouvoir accueillir une manche de remplacement en décembre dans l’hypothèse où la Formule 1 renoncerait au dernier moment à terminer sa saison dans le Golfe. La solution d’urgence est désormais mise de côté, à moins qu’une nouvelle évolution de la situation sécuritaire ne contraigne le championnat à revoir sa décision.