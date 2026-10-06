Présentation et horaires du Grand Prix de Singapour 2026 de F1

Après un passage sur un tracé rapide à Sepang, la F1 se rend ce week-end sur un tracé urbain aux virages serrés et au rythme saccadé à Marina Bay, pour le Grand Prix de Singapour. Une course nocturne et particulièrement difficile pour les pilotes, les équipes et les monoplaces, puisque les températures sont élevées, tout comme l’humidité, alors que la course dure souvent près de deux heures, voire un peu plus.

Cette course sera particulièrement éprouvante car elle devrait mettre de côté l’élément de gestion des moteurs hybrides, les freinages étant assez nombreux et les lignes droites assez rares pour ne pas se soucier de l’économie d’énergie.

Et surtout, il s’agira d’un week-end de Sprint, avec les qualifications dès vendredi après-midi, et le Sprint pour commencer la journée du samedi, avec donc deux qualifs et deux courses qui rendront le week-end piégeux.

Le tracé

Virage 1 – Sur la ligne droite des stands, les voitures atteignent près de 290 km/h avant le gros freinage de Sheares (virage 1). Les pilotes devront se méfier des bosses avant de s’y inscrire.

Virage 5 – Encore une entrée bosselée avant un difficile droit négocié à moyenne vitesse. Le virage 5 s’ouvre sur le tronçon le plus rapide du tracé avec un petit crochet (virage 6) pris à plein régime.

Virage 7 – Les concurrents concluent la ligne droite en freinant à plus de 300 km/h avant d’affronter le virage 7, un gauche à 90°.

Virage 10 – Cet enchaînement étroit reste piégeux malgré quelques changements. Le virage 10 mène à un droite-gauche (virages 11 et 12) avant l’épingle du virage 13, le plus lent des vingt-trois virages du circuit.

Virage 14 – Le virage 14 lance la section de l’hôtel qui serpentait autrefois entre les tribunes. Désormais, il précède une longue section rapide jusqu’à la chicane des virages 16 et 17.

Vriage 15 – C’est désormais un seul virage rapide qui précède une chicane unique dans ce dernier secteur, contrairement à l’enchaînement de virages à angle droit de l’ancien tracé. Cette chicane mène aux derniers virages très rapides.

Virages 18-19 – En effet, les anciens virages 22 et 23 sont les courbes les plus rapides du tracé. Très serrée, l’entrée des stands se situe à gauche. Il faut viser les deux cordes avant d’élargir sur la ligne droite des stands.

Les forces en présence

Au fil des courses, il devient de plus en plus difficile de connaître les forces en présence, tant le resserrement des forces en tête est déjà en cours. La domination totale de Mercedes semble déjà très lointaine, d’autant que les évolutions apportées par le team à Sepang n’ont pas amené les progrès espérés.

Red Bull a le vent en poupe, mais le circuit de Marina Bay pourrait ne pas être aussi favorable que Sepang et Bakou, contrairement à Ferrari et même McLaren, qui pourraient retrouver des couleurs sur le sinueux tracé.

Les pronos de la rédac’

Voici nos pronostics pour le Grand Prix de Singapour :

— Franck : 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Antonelli

— Emmanuel : 1. Leclerc, 2. Hadjar, 3. Russell

— Alexandre : 1. Hamilton, 2. Leclerc, 3. Verstappen

Les horaires du Grand Prix de Singapour

Grâce à son statut de course nocturne, le Grand Prix de Singapour jouit d’horaires européens malgré le décalage, avec des heures plus précoces que lors des courses disputées sur le Vieux Continent. A noter qu’il s’agira donc d’un format de week-end Sprint.

- Vendredi 9 octobre

10h30-11h30 : Essais Libres

14h30-15h14 : Qualifications Sprint

- Samedi 10 octobre

11h00 : Sprint

15h00-16h00 : Qualifications

- Dimanche 11 octobre

14h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix de Singapour