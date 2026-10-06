Honda F1 reconnaît ses faiblesses et dévoile sa cible pour le moteur 2027

Honda F1 reconnaît que son groupe propulseur reste insuffisamment performant face à Mercedes et aux autres motoristes, malgré les progrès réalisés depuis le début de la saison. Shintaro Orihara, ingénieur en chef du constructeur japonais, identifie clairement la puissance du moteur thermique comme le principal domaine à améliorer en vue de 2027. Un constat qui rejoint les préoccupations de Lance Stroll, convaincu qu’Aston Martin a déjà franchi une étape importante sur le plan du châssis, mais qui attend désormais de savoir si son partenaire motoriste sera capable de réaliser des progrès comparables.

La première saison de l’association entre Aston Martin et Honda s’est révélée particulièrement difficile. Malgré les ambitions affichées autour de ce partenariat, l’équipe britannique peine encore à se rapprocher régulièrement des premières places et les résultats restent modestes.

Le Grand Prix de Bahreïn, disputé en Malaisie sur le circuit de Sepang, a néanmoins apporté quelques encouragements. Fernando Alonso y a obtenu la huitième place, soit le meilleur résultat de l’association Aston Martin-Honda depuis ses débuts, tandis que l’Espagnol et son équipier Lance Stroll avaient tous deux réussi à atteindre la Q2 en qualifications.

Avec quatre points inscrits, l’équipe n’a toutefois signé que son troisième résultat dans le top 10 cette saison. Une performance encourageante, mais encore insuffisante pour considérer que ses difficultés techniques sont résolues.

Dans le cadre de la réglementation 2026, Mercedes est largement considéré comme le constructeur disposant du meilleur ensemble propulseur. De son côté, Red Bull possède, selon la FIA, le meilleur moteur thermique.

Honda doit donc combler un retard important pour permettre à Aston Martin de se rapprocher de ses concurrents.

Interrogé sur les principales différences entre son groupe propulseur et celui de Mercedes, Shintaro Orihara n’a pas cherché à minimiser les difficultés rencontrées par le constructeur japonais.

"La principale différence, c’est la puissance du moteur elle-même."

"Nous avons donc introduit un moteur Spec 2 (avec un turbo revu), mais il reste un écart entre Mercedes et nous, ainsi qu’avec les autres concurrents. Cela provient principalement de la puissance du V6 lui-même selon nos estimations."

L’introduction de cette deuxième spécification n’a pas permis de combler le déficit. La question est d’autant plus importante que la réglementation actuelle repose sur une répartition approximativement égale de la puissance entre le moteur thermique et la partie électrique.

Le moteur à combustion interne représente environ 50 % de la puissance totale, tandis que l’énergie électrique joue un rôle essentiel dans les performances et la gestion des différents modes de fonctionnement.

Mais ces deux éléments ne peuvent pas être considérés indépendamment l’un de l’autre. Orihara explique en effet que le déficit du moteur thermique peut également avoir des conséquences sur la gestion de l’énergie électrique.

Interrogé sur l’impact de ce manque de puissance sur le déploiement de l’énergie, l’ingénieur japonais souligne qu’il est particulièrement difficile de distinguer les pertes.

"La gestion de l’énergie peut avoir une incidence sur la vitesse de la voiture. Mais il est difficile de séparer les deux. Si nous avons une grande différence de puissance moteur, il est difficile de déterminer quelle part de l’écart provient uniquement de la gestion de l’énergie, parce que si la puissance du moteur est faible, cela a également un impact négatif sur la gestion de l’énergie."

"Il est donc difficile de faire la distinction. Mais cela provient principalement de la puissance du moteur. C’est donc un domaine dans lequel nous devons progresser pour l’année prochaine. Notre cible est de revenir très proche des meilleurs en termes de puissance pure. Le fait de pouvoir disposer d’une capacité d’évolution conséquente pour 2027 va nous y aider. L’usine de Sakura au Japon est à fond sur le projet."

Cette interdépendance complique le travail de Honda, puisque le constructeur doit améliorer la puissance de son moteur thermique tout en optimisant le fonctionnement global de son groupe propulseur.

Les quatre points de Sepang ne doivent pas masquer les difficultés

Le résultat obtenu en Malaisie représente une satisfaction pour Aston Martin et Honda, mais Orihara refuse d’y voir une démonstration de la compétitivité retrouvée du groupe propulseur japonais.

"Ce n’est pas entièrement représentatif des performances de notre groupe propulseur, mais tout le monde a bien travaillé pour maximiser notre résultat, qui s’est traduit par quatre points au championnat."

"Monza, Madrid et Bakou ont été des courses très difficiles pour Honda. Les gains ne sont pas énormes, mais nous essayons toujours de progresser."

"Ce qui est intéressant, c’est que dans les conditions pluvieuses, nous n’avons pas manqué d’énergie. Nous pouvons tirer des enseignements de cela pour Singapour, où nous pourrions également disposer de suffisamment d’énergie dans la batterie."

Mike Krack, responsable de l’équipe en piste chez Aston Martin, rappelle lui aussi que les difficultés rencontrées lors des épreuves précédentes ne peuvent pas être effacées par un seul résultat encourageant.

"À Madrid et à Bakou, nous étions complètement nulle part, donc maintenant nous devons garder les pieds sur terre."

Fernando Alonso affiche pour sa part davantage d’optimisme avant le prochain rendez-vous. L’Espagnol, qui restera chez Aston Martin en 2027, estime que le circuit urbain de Marina Bay pourrait mieux convenir aux caractéristiques de sa monoplace que celui de Sepang.

Après avoir décroché une huitième place encourageante en Malaisie, le double Champion du monde espère donc poursuivre sur cette dynamique.

"Je suis absolument optimiste. C’est un circuit qui convient mieux à nos caractéristiques que la Malaisie. C’était une performance encourageante et nous cherchons à la reproduire... voire à faire encore mieux."

Lance Stroll partage l’espoir d’une amélioration de la compétitivité d’Aston Martin, mais son regard se porte surtout vers la saison prochaine. Le Canadien estime que l’équipe a déjà réalisé des progrès considérables sur le plan du châssis depuis le début de l’année.

L’introduction de la version B de l’AMR26 au Grand Prix de Hongrie, suivie de plusieurs évolutions plus modestes, a constitué selon lui une avancée majeure. La principale inconnue concerne désormais Honda et sa capacité à réaliser des progrès comparables sur le groupe propulseur.

"J’espère que nous serons dans une bien meilleure situation l’année prochaine. J’espère que nous nous battrons pour les points et que nous serons dans le coup."

"Cette année a été longue pour tout le monde. Nous manquons de puissance. Nous avons commencé la saison sans être là où nous le souhaitions du côté du châssis."

"Je pense que nous avons réalisé d’énormes progrès du côté du châssis. Une grande avancée à Budapest. Nous sommes convaincus que nous pouvons trouver encore beaucoup de performance."

"La puissance du moteur, cela reste à voir. L’année prochaine, lors de la première course, nous verrons où nous en sommes. Mais j’espère que nous serons dans une position beaucoup plus compétitive."