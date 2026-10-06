Audi F1 ne peut plus laisser filer les points après ses déceptions de Bakou et Sepang

Audi F1 aborde le Grand Prix de Singapour avec l’ambition de mettre fin à une série de résultats frustrants, après avoir échoué de peu aux portes des points à Bakou puis à Sepang. Pour la troisième et dernière manche de cette série de courses asiatiques consécutives, l’équipe allemande espère retrouver une place dans le top 10 sur le circuit urbain de Marina Bay. Mais la tâche s’annonce particulièrement délicate dans un peloton de plus en plus resserré, d’autant que le dernier week-end Sprint de la saison laissera très peu de temps aux pilotes pour préparer leurs monoplaces.

Le rendez-vous singapourien occupe une place particulière dans le calendrier de la Formule 1. Disputée de nuit, sous les projecteurs de Marina Bay, l’épreuve propose des conditions très différentes de celles rencontrées lors des deux précédentes manches.

Pour Audi, qui y roulera avec une livrée spéciale présentée lundi, il s’agira surtout de concrétiser un potentiel qui n’a pas encore été pleinement récompensé lors des dernières courses.

À Bakou comme à Sepang, l’équipe a rencontré des difficultés qui l’ont privée de points dans le dernier tour. Deux occasions manquées qui illustrent la densité de la concurrence dans le milieu de peloton et l’importance de ne commettre aucune erreur.

Allan McNish, directeur de la compétition d’Audi, estime que la lutte pour les premières places du milieu de peloton est devenue particulièrement intense.

"Il n’est pas surprenant que la lutte pour être en tête du milieu de peloton soit plus serrée que jamais. Nous avons vu certains de nos adversaires qui étaient plus loin derrière réaliser des progrès, et désormais, c’est une grande bataille à chaque course."

"Nous avons rencontré des difficultés à Bakou comme à Sepang, en manquant les points dans le dernier tour à chaque fois, et cela montre qu’il faut réaliser et exécuter un week-end parfait si l’on veut repartir avec quelque chose."

"L’important maintenant est de continuer à attaquer et de trouver ce petit supplément à Singapour pour revenir dans les points. Nous avons confiance en notre équipe et nous savons que nous pouvons être compétitifs partout."

"Comme il s’agit d’un week-end Sprint, il sera crucial de tout réussir dès le début. Ces trois dernières semaines ont été longues et exigeantes pour tous les membres de l’équipe, nous avons donc hâte de terminer cette série de trois courses par un bon résultat."

Pour Nico Hülkenberg, Singapour constitue l’un des rendez-vous les plus marquants de la saison. Le pilote allemand souligne l’atmosphère particulière qui entoure le Grand Prix, mais aussi l’importance de cette édition pour Audi.

"Singapour possède toujours une atmosphère unique. C’est l’un des temps forts du calendrier et un grand week-end pour Audi cette année, avec la livrée spéciale, les combinaisons et tout ce que l’équipe organise dans la ville. Il y a une énergie formidable tout au long de la semaine et, espérons-le, nous pourrons également donner à tout le monde une raison de se réjouir de ce qui se passera en piste."

"J’ai toujours aimé les week-ends Sprint parce qu’ils vont directement à l’essentiel, et c’est quelque chose que j’apprécie. Nous avons connu quelques moments encourageants lors des deux dernières courses, mais nous savons aussi qu’il reste du travail à accomplir. Espérons que nous pourrons réaliser un week-end solide et tirer le meilleur parti de ce dont nous disposons."

De l’autre côté du garage, Gabriel Bortoleto partage les ambitions de son équipier. Le Brésilien reconnaît que les résultats obtenus lors des deux dernières courses n’ont pas été à la hauteur des attentes.

Il estime toutefois que ces rendez-vous ont permis à Audi de recueillir des enseignements utiles et de confirmer sa capacité à se battre régulièrement aux portes du top 10. L’objectif sera désormais de réunir tous les éléments nécessaires pour concrétiser ce potentiel.

"Les deux dernières courses ne nous ont pas apporté les résultats que nous souhaitions, mais il y avait malgré tout des éléments positifs à en retenir. Notre objectif est d’appliquer à Singapour ce que nous avons appris et de réaliser un week-end solide."

"C’est un endroit assez unique, donc c’est agréable d’y revenir. Nous avons régulièrement été dans la lutte pour les points ces derniers temps, alors nous allons essayer de tout mettre bout à bout et de nous donner une nouvelle chance lors du Sprint de samedi, puis à nouveau pendant la course de dimanche. Je suis prêt à reprendre le volant et à continuer d’attaquer."