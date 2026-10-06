La Formule E veut rattraper la F1 : ’le vent de la technologie dans le dos’

La Formule E pourrait-elle un jour rivaliser directement avec la Formule 1 en matière de performances pures ? Jeff Dodds en est convaincu. Le directeur général du championnat électrique estime que les progrès attendus dans le domaine des batteries pourraient progressivement réduire l’écart entre les deux disciplines, avec l’ambition de concevoir à l’horizon 2030 une monoplace de cinquième génération présentée comme potentiellement plus puissante que n’importe quelle autre voiture de compétition. Et selon le pilote d’essais James Rossiter, la future Gen4 disposerait déjà d’un terrain sur lequel elle pourrait prendre l’avantage : la pluie.

Alors que la Formule E prépare l’arrivée de sa quatrième génération de monoplaces, Dodds regarde déjà beaucoup plus loin. Pour le dirigeant, la Gen4 ne représente qu’une nouvelle étape dans une évolution technologique qui doit se poursuivre au cours des prochaines années.

Interrogé par F1-insider, il a expliqué travailler dès maintenant sur les développements ultérieurs de cette génération, mais aussi sur ce qui lui succédera.

"J’ai vraiment hâte de voir la Gen4, mais je pense déjà à la Gen5 et à la trajectoire de développement au sein même de la Gen4," a déclaré Dodds.

L’objectif affiché pour la prochaine décennie est particulièrement ambitieux. Le patron de la Formule E envisage à terme une monoplace électrique dont la puissance pourrait dépasser celle de toutes les autres voitures de compétition.

"Mon travail consiste à réfléchir un peu plus loin et à considérer nos ambitions pour 2030, ainsi que la manière dont nous pouvons mettre en piste une Gen5 qui soit la voiture de sport automobile la plus puissante de tous les temps."

Dodds reconnaît que la Formule 1 reste aujourd’hui la référence, notamment sur le plan commercial. Il considère néanmoins que la nature même de sa technologie pourrait, à terme, limiter son potentiel face au développement des groupes propulseurs entièrement électriques.

Le dirigeant de la Formule E se montre ainsi critique à l’égard de la dépendance persistante de la F1 envers le moteur à combustion interne.

"La Formule 1 est un sport incroyable. Mais en réalité, elle est limitée par sa technologie."

"Elle utilise des voitures équipées de moteurs à combustion interne, une technologie vieille de 130 ans. Nous avons constaté que les réactions des fans et des pilotes à la technologie hybride n’ont pas été particulièrement positives."

Selon lui, les progrès dans le domaine des batteries pourraient progressivement modifier le rapport de force en matière de performances. Dodds considère notamment que l’électrique possède un potentiel intrinsèque particulièrement important.

"À terme, la technologie électrique à batterie peut produire une voiture qui accélère plus rapidement," a-t-il poursuivi.

"La Formule E bénéficie d’une dynamique technologique susceptible de continuer à accélérer dans les années à venir. Je pense que nous avons le vent de la technologie dans le dos."

James Rossiter va encore plus loin dans la comparaison. Le pilote d’essais de la Formule E estime que la nouvelle Gen4 pourrait déjà disposer d’un avantage face à une Formule 1 dans certaines conditions très particulières.

Selon lui, une piste détrempée pourrait permettre à la monoplace électrique équipée de ses pneumatiques Bridgestone de se montrer plus rapide qu’une F1 chaussée de pneus pluie.

Rossiter affiche même une confiance totale dans ce scénario, allant jusqu’à se prendre personnellement comme référence malgré ses 43 ans.

"S’il pleuvait et qu’il y avait une Formule 1 en piste équipée de pneus pluie, et que moi, à 43 ans, je pilotais une Formule E de quatrième génération avec ces pneumatiques Bridgestone, je suis absolument convaincu que je serais facilement plus rapide qu’une Formule 1 sur une piste mouillée," a-t-il affirmé.

Une affirmation particulièrement forte, qui reste celle du pilote d’essais de la Formule E et porte sur un scénario spécifique en conditions humides. Elle illustre néanmoins le niveau de confiance affiché autour de la prochaine génération de monoplaces électriques. Réponses dans quelques mois avec les premiers chronos en compétition !