Le GP de Malaisie veut revenir pour de bon : la F1 ’a ouvert la porte’

Le retour de la Formule 1 à Sepang pourrait finalement ne pas rester sans lendemain. Neuf ans après le dernier Grand Prix de Malaisie et alors que le circuit venait seulement de retrouver le championnat pour accueillir exceptionnellement le Grand Prix de Bahreïn, le gouvernement malaisien a officiellement ouvert des discussions avec la F1 concernant un retour permanent au calendrier. Le Premier ministre Anwar Ibrahim a confirmé avoir abordé directement le sujet avec Stefano Domenicali, porté notamment par le succès populaire d’un week-end qui a attiré 261 000 spectateurs.

La Malaisie avait disparu du calendrier après l’édition 2017 de son Grand Prix, mettant alors un terme à une présence débutée en 1999. La hausse des coûts avait largement contribué à la décision de ne pas poursuivre l’organisation de l’épreuve.

Il aura donc fallu attendre neuf ans avant de revoir les monoplaces de F1 en compétition sur le circuit de Sepang.

Ce retour n’avait pourtant pas été conçu comme celui du Grand Prix de Malaisie. Le pays a accueilli exceptionnellement le Grand Prix de Bahreïn relocalisé, mais la réussite de l’événement semble avoir immédiatement ravivé l’intérêt pour une présence durable de Sepang dans le championnat.

Anwar Ibrahim a confirmé à l’agence de presse Bernama que des discussions étaient désormais engagées avec Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1.

Le Premier ministre malaisien insiste cependant sur le caractère encore très préliminaire de ces échanges. Aucune décision n’est imminente et les différentes parties doivent désormais étudier les possibilités.

"Nous en discutons avec leur président, Stefano. Mais c’est trop tôt. Il a ouvert la porte à la discussion et nous devons en discuter."

"Eh bien, j’ai hâte d’en discuter !"

Le Premier ministre était présent sur la grille de départ (en photo ci-dessous) alors qu’une pluie battante s’abattait avant la course, décrivant ainsi l’ambiance dans tout le pays : "Je suis mouillé, trempé, mais enthousiaste. Vous voyez, le pays tout entier est en liesse."

La réussite du week-end offre néanmoins à la Malaisie de solides arguments pour étudier sérieusement la possibilité d’un retour.

Le pays doit maintenant déterminer l’importance qu’il souhaite accorder à la Formule 1, mais également mesurer les conséquences financières d’une présence permanente au calendrier. Un élément d’autant plus important que les coûts avaient justement joué un rôle majeur dans la disparition du Grand Prix après 2017.

Anwar Ibrahim a ensuite confirmé la nature des échanges avec Domenicali, expliquant avoir discuté avec le dirigeant de la F1 "des perspectives d’un retour permanent du Grand Prix de Malaisie au calendrier de la Formule 1".

Un calendrier déjà particulièrement chargé

Le Premier ministre malaisien reconnaît que l’un des principaux obstacles réside dans la structure actuelle du calendrier de la F1.

Les possibilités d’ajouter une nouvelle épreuve sont limitées par le nombre de Grands Prix déjà organisés et, surtout, par les contrats conclus avec les promoteurs actuellement présents au championnat.

Même si la volonté politique et financière d’organiser de nouveau un Grand Prix de Malaisie se confirmait, il faudrait donc trouver une place disponible dans un calendrier déjà très dense.

"Cet effort prendra du temps parce que l’organisation du calendrier des courses doit tenir compte d’un programme chargé et des engagements contractuels avec les pays hôtes existants."

Mais les circonstances du week-end pourraient avoir changé la perception de la viabilité d’un Grand Prix à Sepang.

Pour sa première apparition en F1 depuis neuf ans, Sepang a accueilli 261 000 spectateurs sur l’ensemble du week-end, un record pour le circuit.

Une affluence d’autant plus significative que l’événement n’était pas officiellement organisé sous l’appellation de Grand Prix de Malaisie. Sepang accueillait cette année le Grand Prix de Bahreïn relocalisé, offrant néanmoins au public malaisien son premier rendez-vous avec la Formule 1 depuis 2017.

Le succès de cette édition exceptionnelle intervient alors que la question financière avait largement contribué à mettre fin à la première période du Grand Prix de Malaisie.

Entre 1999 et 2017, Sepang avait constitué l’un des rendez-vous réguliers du championnat avant que la hausse des coûts ne conduise le pays à renoncer à son épreuve.

Neuf ans plus tard, la situation pourrait donc évoluer. Une première étape importante a désormais été franchie : la Malaisie et la direction de la Formule 1 discutent officiellement de la possibilité de transformer le succès ponctuel de 2026 en un retour permanent de Sepang au calendrier.