Aston Martin F1 à la peine à Miami, la pluie pour espérer un miracle ?

Week-end compliqué pour Aston Martin F1 à Miami, où l’écurie britannique peine à trouver de la performance, tant en course sprint qu’en qualifications. Fernando Alonso et Lance Stroll s’élanceront en fond de grille, après une journée marquée par divers soucis techniques et un manque de rythme.

Du côté d’Alonso, 15e du sprint puis 18e en qualifications, le constat reste mitigé mais laisse entrevoir quelques progrès.

"Je pense que la performance en qualifications s’est un peu améliorée par rapport à hier et au sprint, et c’est un soulagement que les problèmes de vibrations du groupe propulseur se soient améliorés, ce qui était un point clé sur lequel nous nous sommes concentrés pendant la pause."

L’Espagnol souligne néanmoins que de nouveaux soucis sont venus perturber la séance.

"Malheureusement, nous avons eu des problèmes de boîte de vitesses qui nous ont limités, donc nous devons les comprendre ce soir et essayer de corriger les choses pour demain."

Dans un contexte météorologique incertain, Alonso estime que la course pourrait réserver des surprises.

"Nous n’avons pas encore roulé sous la pluie, donc si la météo change, ce sera une expérience d’apprentissage pour nous comme pour tout le monde sur la grille. Voyons ce que nous pouvons faire."

Même tonalité prudente du côté de Stroll, 17e du sprint et 19e sur la grille. Le Canadien note de légers progrès, sans toutefois parvenir à les concrétiser pleinement.

"On a l’impression d’avoir fait de petits progrès depuis les qualifications sprint d’hier."

Sa séance qualificative a toutefois été compromise par des circonstances défavorables.

"Nous avons eu des problèmes de trafic lors de la dernière tentative en Q1 et nous n’avons pas mis les pneus dans la bonne fenêtre, ce qui nous a fait perdre du temps. Nous savons sur quels domaines nous devons travailler et nous améliorer, mais cela va prendre du temps."

Comme son coéquipier, il anticipe une course fortement influencée par les conditions météo.

"Nous verrons ce que nous pouvons faire demain, la météo va jouer un rôle important pour tout le monde."