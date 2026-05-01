Alonso déplore un ’plus grand écart’ entre Aston Martin F1 et ses rivales à Miami

Aston Martin F1 a possiblement connu sa pire entame de week-end de la saison en matière de performance. Si le début de saison avait été marqué par un véritable problème de fiabilité, c’est maintenant la performance qui subit les évolutions des autres teams.

Fernando Alonso n’a pas réussi à faire un tour rapide propre en SQ1 ce samedi à Miami, et il craint que l’équipe soit plus en retrait qu’elle ne l’était auparavant face à des équipes comme Cadillac, Haas, Racing Bulls ou encore Williams, même si les vibrations de l’AMR26 semblent légèrement moins importantes.

"Les vibrations étaient meilleures. Je pense qu’il y a eu des corrections depuis le Japon. Il y a moins de vibrations moteur, mais au niveau de la performance, nous ne l’avons pas touchée. Nous sommes peut-être un peu plus loin des autres. Ils ont amélioré leur voiture depuis le Japon, et nous n’avons progressé que sur la fiabilité, donc nous sommes plus en retrait" a déclaré Alonso.

"C’est la même voiture, et les autres ont fait des progrès, donc nous avons surement reculé, avec un plus grand écart, mais nous acceptons ça. Notre programme pour l’année est certainement différent de celui des autres, donc nous devons rester calmes maintenant."

Lance Stroll n’a pas pu faire un tour rapide en SQ1, à cause d’un problème mécanique sur les freins : "Des problèmes de freins, je ne sais pas ce que c’était exactement. J’espérais que l’on pourrait faire un tour ou deux mais il y a eu ce problème. On a globalement les mêmes problèmes que ceux qu’on a eus toute la saison."