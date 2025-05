Horner : McLaren F1 a envoyé Piastri ’dans un monde de souffrance’

Christian Horner pense que la stratégie choisie par McLaren F1 pour Oscar Piastri n’a été que "souffrance" pour l’Australien. Le directeur de Red Bull Racing est satisfait d’avoir vu son pilote, Max Verstappen, gérer son avance et aller chercher un deuxième succès cette saison.

"Oscar a manifestement attaqué assez fort au début, et on pouvait voir qu’il commençait à avoir un peu de graining sur le pneu avant droit" a déclaré Horner. "Il était donc difficile de savoir s’il fallait s’arrêter deux fois ou une fois. Ils ont évidemment opté pour deux arrêts, mais cela vous fait perdre environ 27 secondes sur la longueur de la voie des stands."

"Cela l’a mis dans un monde de souffrance, du point de vue du trafic. Max a donc pu continuer à rouler et la dégradation était très faible. Même avec Lando dans l’air libre derrière, nous avons pu gérer - assez facilement - un écart de neuf secondes à neuf secondes et demie."

Horner a salué la prudence de Lando Norris et Piastri dans les derniers tours de la course : "La VSC est sortie, l’arrêt au stand a été assez simple, puis, bien sûr, Oscar est reparti avec sa stratégie, ce qui a en quelque sorte neutralisé les choses."

"Mais à ce moment-là, il avait utilisé ses deux trains de pneus durs, et il y a eu la dernière voiture de sécurité : Max s’est arrêté, Lando s’est arrêté, mais il s’est retrouvé derrière Oscar, ce qui était... vous avez deux pilotes qui se battent pour un championnat du monde."

"À un moment donné, l’intérêt personnel l’emporte toujours sur l’intérêt de l’équipe - c’est le conflit. Ils ont donc fait du bon travail pour ne pas entrer en contact. Il est louable qu’ils aient été autorisés à courir, mais on pouvait voir que c’était très proche."

Le Britannique reconnait que la Red Bull était au niveau, voire supérieure, face à la McLaren en course : "Je pense que nous avions le rythme pour couvrir tout ce qu’ils pouvaient nous faire. Le premier relais était vraiment encourageant parce que nous pouvions voir que Max gérait mieux que les gars derrière."

"Il conduisait donc très intelligemment et continuait à creuser l’écart. Et c’est toujours agréable d’être dans cette situation avec de la longévité. Et c’est la première fois depuis un certain temps que nous sommes dans cette position."